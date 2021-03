Tanja Ribič po premieri: Slovenci so bili šokirani

Te dni je na Netflixu, množični pretočni platformi, premiero doživela serija Zero Chill, v njej pa vidno vlogo igra tudi slovenska pevka in igralkaSerija, ki so jo lani snemali v Veliki Britaniji, govori o zgodbah z ledenih ploskev, o mladih dvojčkih, bratu in sestri, hokejistu in umetnostni drsalki, ki se z družino iz Kanade preselita v Anglijo. Tanja v seriji igra Elino Hammarström, ženo hokejskega trenerja in precej strogo mamo najstnice Ave, ki se prav tako zaplete z glavnima junakoma.O tem, kakšne odzive je prejemala po premieri, nam je povedala: »Čeprav je šele par dni na Netflixu, se nadaljevanka strmo vzpenja po lestvicah gledanosti v različnih državah. Že prvi dan so mnogi pogledali vseh deset delov in že pišejo komentarje, da hočejo čim prej drugo sezono. Prvič v življenju sem del globalnega projekta in je res nenavadno in zabavno dobivati odzive od Brazilije, Kanade, Španije ... Javili so se mi tudi Slovenci, ki so slučajno gledali nadaljevanko, in bili šokirani, ko sem se pojavila.«Tanja se zelo zabava tudi v svojih 'gifih', ki so jih ustvarjalci serije ustvarili za instagram (najdete jih pod imenom Elina), sicer pa je vesela, da je serija pod streho in da so odzivi dobri. »Projekt je bil zahteven, snemali smo pri izjemno nizkih temperaturah in pridno garali več mesecev. Rezultat pa je vedra, optimistična serija za vso družino,« je še povedala za Slovenske novice.