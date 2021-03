Tanja Ribič nam je razkrila, o čem je razmišljala ves čas dopusta na Tenerifu

Prvič sredi gledališke sezone



Snemanje prekinili

Tudi igralka in pevkaje bil v zadnjem obdobju ena tistih, ki je pred korono in mrzlo zimo pobegnila v tople kraje. Z družino jo je mahnila na Kanarske otoke, tam pa so si, kot nam je zaupala »naužili svežega zraka, morja in hrane. Čeprav smo si vsak dan kuhali sami, smo hodili jest tudi v restavracije. Ker smo lahko! Ker imajo vse odprto. In ker je tam izvrstna, a cenejša hrana.«»Iz limon, ki mi jih je dala korona, sem želela narediti limonado,« je povedala o odločitvi, zakaj so se odločili za pobeg iz države. »Ker zaradi korone ne moremo igrati predstav, sva prvič v življenju lahko z možem odpotovala sredi gledališke sezone nekam na toplo.«Na Tenerife so se podali iz Bergama. »Povratna karta brez prtljage je bila takrat pri nizkocenovni družbi 60 evrov! Seveda sem se prej pozanimala pri domačinih, kakšna je situacija, in ko so mi povedali, da je vse odprto, da so junijske temperature, da so na otoku le blagi ukrepi in da nihče ne pozna nikogar, ki bi zbolel, nismo dolgo razmišljali. Srce se mi je paralo ob pogledu na mlajšo hčer, vso zeleno in brezvoljno, ker je cele dneve na zoomu, do večera na računalniku še naprej dela za šolo, brez priljubljenih skupinskih telesnih aktivnosti.Ves čas potovanja sem imela v mislih, kako krvavo bi tudi moji rojaki potrebovali takšen pobeg. Ljudje so pač do konca prestrašeni in so pripravljeni marsikaj potrpeti in se marsičemu odreči. Po glavi mi je rojil citat nekega misleca, ki pravi: Življenje nikoli ni bilo vrednejše od svobode.«Tako so si vsi skupaj dobro napolnili baterije, zdaj pa je že pripravljena na nove preizkušnje. Že 15. marca bo namreč na Netflixu premiera serije Zero Chill, ki jo je lansko leto snemala v Veliki Britaniji. »Mineva eno leto, odkar smo začeli snemanje. in ga tudi iznenada prekinili malo pred koncem iz znanih razlogov. Ko je bilo pri nas že vse zaprto, smo mi sicer še veselo snemali in se družili po lokalih. Nadaljevali smo avgusta in zato je premiera na sporedu nekoliko z zamudo.«Posneli so 10 epizod, Tanja pa igra enega glavnih likov. Kot pravi, je nadaljevanka namenjena mlajši generaciji in govori o umetnostnem drsanju in hokeju. »Dogaja se v glavnem na drsališču, kjer se sanje mladih drsalcev gradijo, uresničujejo in rušijo. Sama doslej nisem znala drsati, a sem se morala naučiti. V glavnem pa so vsi igralci, razen mene, tudi vrhunski drsalci.« Dodala je, da ji laska, da je vlogo dobila kljub drsalskemu neznanju. Avdicije so sicer opravljali po vsej Evropi in Kanadi.Kot pravi, je bila vse skupaj zanimiva izkušnja, zunaj poznanih, a po malem tudi že preveč poznanih okvirov. »Ampak še vedno mi največ pomeni, da je moja družina srečna in da smo skupaj. Zato mi je ogromno pomenilo, da me na snemanju lahko obiščejo tudi moji najbližji.«