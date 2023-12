Tako so v veseli december vstopili znani Slovenci(FOTO)

December je najbolj prazničen mesec v letu, po eni strani je mesec kiča in zabav, a hkrati mesec pričakovanja in upanja. Na današnji dan bodo v več mestih po Sloveniji slavnostno prižgali praznične luči.

Ljubljano bo osvetlilo več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles, v Portorožu in Piranu pa bodo s prireditvijo Morje zimskih doživetij osvetlili ulice, parke in promenade.

December je prav zaradi magičnega vzdušja mnogim najlepši mesec leta, ko s polnih božičnih stojnic zadiši po cimetu in klinčkih, čarobno okrašena mesta pa nudijo veliko prazničnih vsebin na različnih lokacijah. Je najbolj priljubljen mesec tudi med nekaterimi znanimi Slovenci. Poglejmo, kako so se ga razveselili.

Najljubši mesec

Sin Rosvite Pesek, znane televizijke iz programa RTV Slovenija, ki jo lahko redno spremljamo v informativni oddaji Odmevi, Filip Pesek in njegova žena Nastja sta zelo dejavna na družbenih omrežjih. Tako sta s sledilci delila spodnji praznični fotografiji, Nastja pa je ob njiju zapisala: »December je moj najljubši mesec ...«.

Miki Miška

Antropologinja, publicistka in igralka dr. Jerca Legan je po ločitvi z nekdanjim viceguvernerjem Banke Slovenije, ekonomistom in politikom Milanom Cviklom z otrokoma zaživela na novo. Ustanoviteljica in predsednica ženske Fundacije Femmes Sans Frontieres živi zelo aktivno življenje, med drugim piše tudi knjige, deluje kot strateška svetovalka in igra v reklamah, TV-nadaljevankah in filmih, vedno bolj pa se uveljavlja tudi v vlogi koproducentke.

Jerca je tudi dejavna na družbenih omrežjih, kjer je s sledilci delila spodnjo fotografijo ob zapisu:

»Nikoli ne prenehajte navdihovati svojega notranjega otroka! 'Ne nehamo se igrati, ker se staramo, staramo se, ker se nehamo igrati'. G.B.S.«

Družina

Udeleženka šova Sanjski moški Ana Pusovnik, ki je v začetku julija skupaj s partnerjem Saškom Taksom, sicer direktorjem koroškega podjetja Graplas, d.o.o., dobila fantka Taja, uživa v družinskem življenju. Saško ima iz prejšnjega zakona tri otroke, medtem ko je Taj Anin prvi otrok. Vplivnica svoje izkušnje redno deli s sledilci na družbenih omrežjih. Tokrat je ob fotografiji zapisala le kratko misel: »Družina.«

Preberite še: