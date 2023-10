Antropologinja, publicistka in igralka dr. Jerca Legan je polna presenečenj. Že lani so se pojavile prve govorice, da se ločujeta z nekdanjim viceguvernerjem Banke Slovenije, ekonomistom in politikom Milanom Cviklom, spomladi letos pa je osupnila javnost s svojo iskreno izpovedjo o njunem 13 let trajajočem zakonu, v katerem so se vršili nasilje, poniževanje, ustrahovanje in manipuliranje z njo in njunimi otroki. Ustanoviteljica in predsednica ženske Fundacije Femmes Sans Frontieres (Ženske brez meja) je spregovorila predvsem zato, da bi pomagala drugim najti pot iz zastrupljenih odnosov in ji...