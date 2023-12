Tem trem astrološkim znakom se naslednje leto obeta veliko bogastvo

Nekaterim astrološkim znakom se naslednje leto nasmiha velika sreča. Vsaj, kar zadeva financ. Končno bodo lažje zadihali in si lahko privoščili tisto, o čemer so do sedaj samo sanjali. Poglejte, ali je med njimi tudi vaše znamenje.

Tehtnica

Z vidika materialnega stanja bo leto, ki prihaja, za tehtnice srečno leto. Večje količine denarja se bodo začele na račune rojenih v tem znaku stekati maja, zlasti bodo darežljivi datumi 6., 10. in 24. maj. Drugo dobro obdobje jih čaka 15. novembra.

Tehtnice bodo tako lažje poravnale izdatke, je pa res, da sreča ne bo prišla sama od sebe in bo plod dobrih poslovnih načrtov ter aktivnega delovanja.

Vsak trud bo nedvomno poplačan in rojeni v tem znamenju si bodo lahko privoščili kaj več. Denimo nov avtomobil.

Strelec

Že proti koncu tega leta bodo strelci na svoje račune dobili več denarja. Pozorni naj bodo na datume 3., 14. in 21. december, sreča jim bo s tega vidika tedaj posebej naklonjena, obeta se jim povišica na delu in višji prilivi nasploh.

Vse to jih bo po zaslugi njim naklonjenega vesolja spremljalo v celem naslednjem letu in strelci se bodo lahko podali v nakup nove opreme za som ali, še raje, na kakšno res posebno potovanje.

Sanje bodo postale uresničljive. FOTO: Ridofranz/gettyimages Getty Images

Škorpijon

Škorpijoni, igrajte loto. Rojeni v tem znaku boste namreč kaj lahko deležni velikega dobitka.

Najbolj vam bo naklonjena sredina zadnjega meseca tega leta, tudi po praznikih vas sreča ne bo pustila na cedilu in bo najbolj opazna 11. in 18. januarja naslednjega leta, razkriva portal Atma.