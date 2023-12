Prižig prazničnih luči: v teh mestih bodo zasijale danes

V Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih bodo danes zasijale praznične lučke. V prestolnici bodo okrasitev po napovedih prižgali nekaj po 17. uri na Prešernovem trgu.

Ob tem odpirajo praznični sejem s številnimi darilnimi in gostinskimi stojnicami. Nekatera mesta pa so za danes napovedan prižig lučk zaradi slabega vremena prestavila.

Postavljanje novoletne razsvetljave FOTO: Voranc Vogel

Tako bo v Ljubljani

Ljubljano bo letos krasilo več kot 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles, okrasitev pa se imenuje Oni smo mi. »Nosi izredno pomembno sporočilo, in sicer sporočilo medsebojnega spoštovanja. Osrednji element bo leteči krožnik na Prešernovem trgu, ki ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur,« je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Program dopolnjujejo jaslice iz slame s figurami v naravni velikosti, praznična vasica na Novem trgu in praznični sejem na grajskem dvorišču. Danes zvečer pa bosta imela na Pogačarjevem trgu koncert Challe Salle in Marko Stanković.

Na Pogačarjevem trgu bo imel koncert Challe Salle. FOTO: Matic Gabriel

Zaradi slabega vremena pa so med drugim v Velenju, Izoli, Ribnici, Slovenj Gradcu in na Ptuju prižige prazničnih luči prestavili.

Praznično tudi na Obali

V Portorožu in Piranu bodo s prireditvijo Morje zimskih doživetij prižgali praznične luči, dočakali obisk prvega dobrega moža in uživali v koncertu skupine zabavala BQL.

BQL FOTO: Urša Premik

Na ta dan bo zaživel tudi božično-novoletni sejem v Portorožu, ob tem pa bodo v skladišču soli Grando odprli drsališče, ki bo po navedbah občinskih oblasti največje pokrito drsališče te vrste na slovenski obali.

Lansko leto v Portorožu FOTO: Boris Šuligoj

Lučke bodo prižgali tudi v Ankaranu, kjer začenjajo festival December v Ankaranu, in v Brežicah, kjer organizirajo tradicionalni pohod z lučkami od Vrtca Mavrica skozi mesto do parka pri Mladinskem centru Brežice. V prazničnih lučeh pa bosta danes zasijali tudi Lendava in Škofja Loka.

Zaradi slabega vremena pa so med drugim v Velenju, Izoli, Ribnici, Slovenj Gradcu in na Ptuju prižige prazničnih luči prestavili.