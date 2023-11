10 skrivnosti popolnega božičnega drevesa

Na veje je treba obesiti okrase, jih razsvetlili z lučkami, dodati nekaj trakov in to je to. Morda. A za res očarljivo božično drevo je dobro poznati nekaj nasvetov oziroma trikov, s katerimi je mogoče pričarati res popoln centralni pazničini okras.

Poglejte, kaj je pri okraševanju drevesa pametno upoštevati. Priporoča portal housebeautiful.com.

Omislite si kvalitetno osnovo

V tem primeru seveda drevo. Če se boste odločili za umetnega, izberite takšnega s trdnimi, gostimi vejicami in lepimi iglicami. Pri tem ne gre samo za videz. Umetna drevesca kvalitetnejše izdelave so vzdržljivejša in jih je možno uporabljati iz leta v leto, njihov videz pri tem ostaja enak.

Boljša, kot drevesa, ki imajo vgrajene lučke, so klasična in vedno moderna, saj na njih nameščene lučke pridejo bolj do izraza.

Velikost prilagodite prostoru, ki ga imate na voljo. Naj bo opazno, vendar naj je prenatrpa prostora. Za tiste s prostorsko stisko so idealna ožja drevesa.

In še nekaj: zaradi lažjega spravila izberite takšnega, ki ga boste po praznikih lahko razstavili na čimmanjše dele.

Pravila glede gostote vej in kvalitete iglic je treba upoštevati tudi pri nakupu prave smrečice. Pri tem bodite pozorni, da se njene iglice ne osipajo in da so na otip čvrste.

Naravna ali umetna, osnova naj bo kvalitetna. FOTO: Pridannikov/Gettyimages

To priča, da je drevo res sveže. Izberite takšno po svojem okusu, je pa dobro vedeti, da nekatere vrste iglice ohranijo dlje. Zadnja leta je zaradi oblike iglic in obstojnosti priljubljena srebrna smreka.

Ne glede na izbiro pri svežem drevesu poskrbite, da bo postavljeno v podstavek z vodo.

Oblikujte veje

Pri naravnem drevesu je ta korak odveč, pri umetnem pa lepo oblikujte veje, da bo nastalo simetrično in na videz polno drevo.

Naloga bo, zlasti pri večjih vzela veliko časa, a trud bo vsekakor poplačan.

Izberite barve

Brezčasna je kombinacija zlate in rdeče, za bolj skandinavski pridih izberite bele in srebrne tone, ki ustvarjajo hladnejši in malce asketski vtis, lepa je kombinacija modre in srebrne.

Barvna paleta je vaša izbira, prav tako kot količina barv, ki jih boste uporabili, a nasvet notranjih opremljevalcev glasi: najbolje je uporabiti samo dve barvi.

Igrate se lahko tudi s teksturami okrasja: steklo, papir, žamet, les … možnosti je neskončno in vsaka pusti svoj vtis. Žamet denimo pričara občutek razkošja in topline.

Najbolje je izbrati dve osnovni barvi. FOTO: Recstockfootage/Gettyimages

Najprej lučke

Prvo in najpomembnejše pravilo okraševanja drevesca se glasi: najprej je treba napeljati lučke. Te je veliko lažje nameščati, ko so veje še prazne, hkrati jih je tako mogoče lepše razporediti.

Za bolj dramatični učinek uporabite dva niza. Način je najboljši za naravna drevesa: ene lučke napeljite po deblu in druge po vejah.

Najprej lučke nato vse ostalo. FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Premišljeno razpodite okraske

Ne glede na to, koliko jih imate in kako polne bodo veje, poskrbite, da bo drevo okrašeno enakomerno in da nikjer ne bo videti, kot da bi vam okraskov zmanjkalo. Začnite pri vrhu in nadaljujte proti dnu, količino prilagajajte širini drevesa.

Previdno s steklenimi okraski. FOTO: Xanya69/gettyimages

Različne velikosti

Okraski različnih velikosti pričarajo poseben videz. Ustvarjate kombinacije iz večjih in manjših kroglic ali okraskov drugih oblik. Tvorite skupine po tri, šest ali dvanajst okraskov. Večji naj bodo bližje deblu, manjši naj visijo na zunanjosti vej.

Če imate dragocene steklene, jih razvrstite pri vrhu in tako preprečite, da bi se med prazniki razbili.

Različne velikosti okraskov pričarajo poseben učinek. FOTO: Amparo Garcia/Gettyimages

Dodajte trakove

Dekorativni trakovi so idealna popestritev prazničnega drevesa. Zagotavljajo namreč bogat, topel pridih.

Naj bodo v osnovni barvi dekoracije. Če boste izbrali tanjše, z njimi ovijte drevo ali naj prosto visijo z vej, iz širših oblikujte zapeljive praznične pentlje.

Trakovi pričarajo glamur. FOTO: Malkovstock/Gettyimages

Ne pozabite na vonj

Tudi umetno drevo lahko diši kot pravo: trik je v uporabi odišavljenih okraskov, ki počasi sproščajo vonj, ali na vejice preprosto nanesite nekaj kapljic eteričnega olja smreke in uživate v naravnem vonju.

Odločite se lahko za druge zimske vonje: cimet, vanilja, klinčki, vsi bodo priklicali praznično vzdušje.

Dišeči okraski za dišeče praznike. FOTO: Mila Naumova/Gettyimages

Izberite pravi vrh

Pika na I vsakega drevesa je njegov vrh. Izberite takšnega, ki po obliki in barvi sovpada z ostalo dekoracijo, je primerne velikosti za drevo in ne sega čisto do stropa.

Tradicionalne zvezde ali angele lahko nadomestite s čim drugim, morda z okraskom iz domače delavnice.

Okrasek na vrhu drevesa je pika na I. FOTO: Jorge Aguado Martin/gettyimages

Okrasite dno drevesa

Naj bo plastično ali naravno, vsako drevo potrebuje lep zaključek, torej nekaj, kar bo zakrilo deblo in podstavek ter hkrati zaščitilo tla.

Uporaben je okrasni papir v barvi praznikov, lahko uporabite vato, ki bo pričarala okus snega, lahko ste bolj domiselni in se odločite za košaro ter drevo postavite vanjo, skratka, možnosti je več, pomembno je le, da bo izbrana dopolnila celoten videz vašega popolnega božičnega drevesa.