Bližajo se prazniki, z njimi pa pokanje, ki lahko vznemiri vašega kosmatinca

Raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so pred časom ugotovili, da niso le glasni zvoki tisti, ki motijo pse – tudi povsem običajni, kot je zvok sesalnika ali tiha mikrovalovna pečica, so lahko zanje preveč. Če ste lastnik psa in živite v mestu, ste se najbrž že na lastni koži prepričali o tem, kakšen stres je za psa pokanje petard in ognjemeta, ki redno spremljajo decembrske praznike.

Prepoznajte stisko

Mnogi skrbniki stiske psa ne prepoznajo. Bodite pozorni na to, če se pes trese ali umika, ko zasliši določen zvok. Znaki stiske so lahko tudi sopenje, oblizovanje gobčka, obračanje glave, stiskanje glave med ramena ali otrplost.

Znak stiske je lahko tudi oblizovanje gobčka.

Kadar se izpostavljanju psa hrupu ne morete izogniti, mu pomagajte, da se bo lažje spopadel z njim. Ko začne kazati znake nemira, poskušajte pritegniti njegovo pozornost z nečim drugim, denimo z igro, ki jo ima rad. Če vam ne uspe pritegniti dovolj njegove pozornosti, ga ne silite, saj se sicer lahko zgodi, da bo zabavne reči začel povezovati s strahom.

Če nameravate psa privaditi na zvok ognjemeta, ga začnite predvajati že zdaj. FOTO: Getty Images

Psa lahko na neprijeten zvok tudi navadite. Predvajate mu posnetek grmenja ali ognjemeta, lahko tudi film, v katerem so pokanje in podobni efekti, večkrat na teden in sčasoma nanj ne bodo več reagirali. Po poslušanju ga nagradite s priboljškom, z določeno vrsto, ki jo uporabljajte le ob tej priložnosti. Začnite s tihim predvajanjem, tolikšno glasnostjo, da pes hrup zazna, a ga ne vznemiri, sčasoma pa naj bo vedno glasneje. Če opazite, da ga je strah, se živčno sprehaja in išče prostor, kamor bi se skril, utišajte zvok.

Na neprijeten zvok ga lahko navadite.

Veterinar vam lahko predpiše pomirjevala, ki bodo psu pomagala prebiti kritične trenutke, kot je silvestrovo. Vendar ni nujno, da jih bo dobro prenašal. Za pomirjanje psa so v prodaji so tudi ušesniki, ki nekoliko zadušijo moteči zvok. Ker se mora nanje privaditi, jih nabavite čim prej.

Pomirjevala so zgolj občasna rešitev. FOTO: Getty Images

Poskusite lahko tudi z nagrajevanjem: če psa ob pokanju, ne le zvoku petard, tudi ob grmenju, nagradite, boste ustvarili pozitivno izkušnjo. Če pa se ustrašite tudi sami in naredite dramo, bo to dojel, kot da se dogaja nekaj slabega, groznega. Pomembno je da psa, ki se boji pokanja, ne zapirate v pesjak, raje mu pripravite zavetje za štirimi stenami, kjer se bo počutil varnega. Prav tako ga ne privezujte. V obeh primerih lahko namreč misli, da je kaznovan, ker ga je strah, kar je zelo narobe.