Ko je Sara Krevelj iz Brežic, študentka Ekonomske šole Novo mesto, višje strokovne šole, smer medijska produkcija, razmišljala o svojem diplomskem delu, je imela sprva v mislih 10-minutni film, ki bi ga posnela v tednu dni. A ideja je rasla in v enem letu je nastal celovečerec z naslovom Razodetje, ki nikogar, ki si ga je ogledal, zaradi treh pretresljivih življenjskih zgodb ni pustil ravnodušnega. Smrti zrli v oči »Film je pripoved v treh zgodbah, navdihnjenih po resničnih dogodkih, ko so junaki zrli smrti v oči. Obravnava izgubo noge, nepričakovano bolezen in predajo obupu. Na gledal...