Sta Nina in Ambrož preteklost? Imamo informacijo iz prve roke

Potem ko sta se našla v resničnostnem šovu Kmetija, se noro zaljubila in doživljala pravo ljubezensko pravljico, se je odnos med Nino Radi in Ambrožem Vahnom Kraljem začel krhati. Po krajšem premoru sta sicer še nedavno potrdila, da sta znova par, toda ... V javnost so zdaj znova prišle informacije, da naj bi bila narazen že nekaj časa. Ambrož naj bi se celo že zagrel za drugo - komaj 20-letno Ano Oder, sicer kandidatko za Miss Slovenije.

O tem, kaj se dogaja smo povprašali Nino in odgovorila nam je tako: »Najinega odnosa z Ambrožem ne želim komentirati, saj samo midva sama veva, kako stvari stojijo, na čem delava in kako čutiva. Boste pa o vsem obveščeni. Vse stvari potrebujejo čas.«

Nina je komentirala tudi njegovo domnevno novo dekle in zapisala, da gre za znanko, ki jo Ambrož pozna že od prej in da je prijateljica dela njegove družbe. »Kaj bi lahko povedala o 20-letni punci, ki je komaj začela živet in si mora v življenju naprej še kaj ustvariti, preden bo vedela, kaj življenje je in kaj od njega želi.«

»Tako jaz kot Ambrož imava oboževalce in če se nekje pojaviva v družbi nekoga, to še ne pomeni, da sva s to osebo skupaj ali od nje kaj želiva. Veliko ljudi navija za najino ljubezen, združila naju je usoda in podobni življenjski zgodbi. Vsak odnos ima krize, vsak odnos potrebuje čas. Kako stvari med nama stojijo ali bodo stale v prihodnje, pa boste še izvedeli. Do takrat pa želim vsem, da najdejo svoj smisel življenja in v njem maksimalno uživajo. Cenite svoje bližnje in ljudi, ki so ob vas. Ne obremenjujte se z nepomembnimi stvarmi, kajti vsi imamo omejen čas in nikoli se ne ve, kdaj se naša pot konča,« je še pomenljivo zapisala Mariborčanka.