Ekskluzivno: Nina nam je razkrila, ali sta z Ambrožem ponovno skupaj

Trenutno najodmevnejši parček na slovenski resničnosti sceni – Nina in Ambrož – je znova dvignil nekaj prahu, saj je Mariborčanka v ponedeljek zvečer objavila video, iz katerega je razvidno, da sta z vedno nasmejanim dolgolascem skupaj večerjala.

V preteklih tednih je o njuni ljubezenski zgodbi krožilo več različnih govoric. Ambrož je trdil, da sta se dokončno razšla, Nina pa pojasnjevala, da sta si vzela čas za razmislek o njuni prihodnosti.

Nina: Lahko potrdim, da sva ponovno skupaj

Seveda nas je zanimalo, kaj se dogaja med njima, zato smo o tem povprašali tako Nino kot Ambroža. Medtem ko on za zdaj molči, se nam je oglasila svetlolasa Štajerka, ki je razkrila, kaj je z njunim odnosom. »Kot sem že omenila, sva si vzela čas, da sva vsak pri sebi razčistila neke stvari in razmislila o skupni prihodnosti, ki sva jo že prej začrtala. Ljubezni je težko nasprotovati in, ja, lahko potrdim, da sva ponovno skupaj,« odgovarja Nina.