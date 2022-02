Poglejte te vroče prizore med udeležencema šova (VIDEO)

Slab mesec po tem, ko je v videospotu Ansambla Galama za pesem Pojdi z mano Ambrož Vahen, udeleženec šova Kmetija, s sanjskimi pogledi zapeljeval simpatično Kajo Casar, je zdaj izšel še videospot, v katerem se je Ambroževa izbranka Nina Radi, prav tako udeleženka šova Kmetija, znašla v postelji s še enim udeležencem šova Janom Klobaso.

Če si si z nekom delil toliko čustev in delčkov sebe, moraš tej osebi želeti vse dobro na življenjski poti ne glede na to, s kom bo delila srečo v prihodnosti.

Očitno pa gre za dobro premišljeno potezo naših glasbenikov. V prvem primeru so priložnost za to, da bo njihov videospot dosegel kar največjo gledanost, videli fantje iz Ansambla Galama, ki so k sodelovanju povabili Ambroža in Kajo, ki sta svoji vlogi odlično odigrala, v drugem pa glasbenik Urban Vidmar. Slednji je Nino in Jana povabil za glavna igralca v njegovem videospotu za najnovejšo nežno balado z naslovom Ne me pozabit.

Zvezdnika resničnostnih šovov sta svojo vlogo več kot odlično opravila. In kdo ve, so za to krive prav izkušnje, ki sta si jih v preteklosti pridobila pred kamero, ali je nemara tudi med njima preskočila kakšna iskrica? Kakor koli, primorski glasbenik Urban Vidmar, širši javnosti znan po bolj zabavnih in hitrejših ritmih, je tokrat presenetil s čustveno balado z naslovom Ne me pozabit, v katero je premišljeno vpletel vroče prizore, ki vselej pritegnejo gledalčevo pozornost. Kot se za balado, s katero razkriva svojo nežnejšo plat, spodobi. Sporočilo pesmi sovpada z občutki, ki jih ob razhodu z ljubljeno osebo doživimo vsi.

»Menim, da osebe, ki si jo resnično ljubil, ne pozabiš nikoli. Vedno ostane nekje v tebi kot del tvojega življenja. Na začetku je ob misli nanjo prisotna tudi bolečina, a ta se sčasoma spremeni v lepe spomine. In prav je tako. Če si si z nekom delil toliko čustev in delčkov sebe, moraš tej osebi želeti vse dobro na življenjski poti ne glede na to, s kom bo delila srečo v prihodnosti,« meni Urban, ki je za glavna igralca v svoj novi videospot povabil Nino Radi in Jana Klobaso. Nastal je pod taktirko Luke Zailaca, Nina in Jan pa sta se več kot očitno sprostila in se prepustila drug drugemu. Med njima ni manjkalo kemije in zapeljivih pogledov. »Vsi skupaj smo se hitro ujeli in ugotovili, kaj si želimo. Energije so se povezale in nastal je izdelek, na katerega sem zelo ponosen,« dodaja Urban.

Primorski pevec Urban Vidmar je sicer znan po živahnejših ritmih. FOTOGRAFIJE: ARHIV IZVAJALCA

Ne me pozabit je že njegova deveta samostojna pesem, ki pa je posebna, drugačna, bolj čustvena. Ustvarila jo je ustaljena Urbanova ekipa. Pod melodijo se je podpisal Urbanov prijatelj Theo Čebron, sicer kitarist skupine Zvita feltna, besedilo je delo Roka Lunačka, produkcija in aranžma skladbe pa sta zasluga Blaža Hribarja.