Sonja Plešnar o svoji bolečini: Sramujejo se me tudi sorodniki

, ki se v šovu Ljubezen po domače poteguje za srce simpatičnega 41-letnega Dolenjca, je na družbenih omrežjih, kot kaže, tarča grdih komentarjev in posmeha na račun svojega neobičajnega videza. Tega se zaveda tudi sama, zato ljudem na facebooku sporoča, naj najprej pometejo pred svojim pragom.»Vem, zakaj me ljudje obtožujejo, da sem plastična. Če se od daleč pogledam. Ja, res je. Na teh slikah in mogoče nekaterih trenutkih snemanja delujem plastično in ne resnično. /.../ Moj videz imam dva konkretna in jasna odgovora. Najprej, nisem plastična. Edino, kar je plastično na meni, so moji podaljški in umetni nohti, ki so slabe kakovosti. Moji lasje so na trenutke videti kot omelo in zato delujem kot strašilo za ptice, še posebej, ker sem včasih zelo vitka in mala kot vesoljček«.Pravi, da je zaradi svojega videza vedno molela iz okolice in da nihče ni želel biti v njeni družbi. »Takšen videz je bil moja krinka 12 let in je skrival mojo ranljivost. Zid med mano in zunanjim svetom. S tem sem ohranjala svojo žalost in samoto, da sem predelala mojo zelo bolečo ločitev.mi je ukradel srce, me zlomil in poteptal, tako mojo dušo kot mojo voljo do življenja,« je srce odprla Sonja in dodala, da se ji nihče od nasprotnega spola ni upal niti približati, sama sebi pa se je zdela kot grdi raček.Kljub grdim in zlobnim komentarjem na njen račun Sonja ohranja vzvišeno držo. »Ta šov Ljubezen po domače mi je odprl oči in dal vetra v moja krila. Zdaj nimam več plastike na glavi in delujem bolj realno. Hvala vašim zlobnim jezikom. Hvaležna sem tudi za to, da ste mi pomagali, da se zazrem vase in začnem živeti na novo. Življenje belega laboda. Grda račka pa je le še boleča slika moje žalostne preteklosti,« je zapisala Sonja na facebooku.Ljudem, ki je ne marajo, pravi, da je to ne gane, a vseeno ji je žal, da je niso sprejeli nekateri njeni sorodniki. »Kdor pa se me sramuje, med njimi so žal tudi moji sorodniki, ker ne dosegam normativov po njihovi meri, pa naj. Me ne boli več. Me pa je. In to zelo,« je zapisala in dodala, da je zdaj pozitivna oseba.Sonja, ki se je nekoč preizkusila v vlogi glasbenice, je napovedala, da bo v kratkem izdala svojo novo pesem. Kako ji je šlo nekoč, pa lahko preverite na spodnjem posnetku.