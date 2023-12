Slovenski zvezdniški župnik imel pomemben obisk in razkril še tole (FOTO)

Priljubljeni župnika iz Grosuplja, Martin Golob, je gostil prav posebnega gosta. Gre za misijonarja Pedra Opeko, ki se te dni mudi v Sloveniji.

Ob tem je Golob objavil fotografije njunega druženja in zapisal: »Ko te obišče misijonar z velikim srcem. Pedro Opeka je že dolga leta tista oseba, ki me navdihuje. In danes je bil v naši župniji Grosuplje. Na hitro se je ustavil. Skupaj sva molila, izmenjala besede. Rekel mi je, da se moramo veseliti. Podaril sem mu svojo knjigo. Res sem ponosen, da sem ga lahko v živo spoznal. Res smo lahko na njega ponosni, zanj Bogu hvalezni. Molimo drug za drugega.«