Če šef ne pokliče, je to dober znak

Martin Golob je svoje sorte župnik, ki s karizmo in ponižnostjo v isti sapi ter srčnostjo spet in spet navduši. Mladi in stari ga imajo radi, ne ovinkari, pove po domače, direktno, tako oznanja Boga. Mladim pride blizu z vlogi, za tiste malce starejše je s piscem Lojzetom Grčmanom napisal knjigo Na spletni prižnici, ki je po ocenah tretja najbolj prodajana knjiga v samostojni Sloveniji. Deset let je minilo letos, odkar Martin oznanja božjo besedo in širi dobro voljo med ljudi. In to nadaljuje. Dovolimo si tole zapisati: lepo je biti Martin Golob, a hkrati tudi naporno. Ne jamra, živi. Na polno...