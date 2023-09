To zmore le Golob: zvezdniški župnik jih je popolnoma očaral

Župnija sv. Lenarta v Slovenskih goricah, ki jo vodi Marjan Pučko, je v okviru birmanske devetdnevnice gostila Martina Goloba, priljubljenega župnika iz Grosuplja. Golob je v času pandemije covida-19 svoja pričevanja preselil na splet: v živo je na družbenih omrežjih predvajal svete maše, objavljal je tudi bloge in vloge ter si tako pridobil zavidljivo število vernikov, ki ga redno spremljajo.

S priljubljenim župnikom se je pogovarjal lenarški kolega Marjan Pučko. FOTO: Arhiv župnije

Vedno nasmejani župnik je lenarško cerkev napolnil do zadnjega kotička – kot se je ob začetku svete maše pošalil domači župnik Pučko, je bila cerkev »polna kot za veliko noč«. S svojim nastopom je Golob očaral Lenartčanke in Lenartčane, ki so ga prisrčno sprejeli in z velikim zanimanjem prisluhnili njegovim razmišljanjem.

Po sveti maši

Po sveti maši, polni dialoga in smeha, je domači župnik z vedno nasmejanim gostom z Grosuplja vodil zanimiv pogovor, v katerem sta se sogovornika dotaknila tako cerkvenih kot posvetnih tem. Med drugim sta spregovorila o živi ljubezni do boga, duhovniških poklicih in mladih kristjanih, pa tudi o telefonih, družbenih omrežjih ter slavnih nogometaših.

Domači župnik je se ob začetku svete maše pošalil, da je bila cerkev polna kot za veliko noč.

Golobovi odgovori so močno prepleteni z zaupanjem v pozitivno razmišljanje, medčloveške odnose in moč molitve, poslušalce pa je navdušil s svojo iskrenostjo, iskrivostjo ter smislom za humor. Večkrat je poudaril veselje, ki ga pravi kristjani nosijo v sebi, in da je ravno to tisto, s čimer sam privablja toliko pozornosti. To se je tudi v središču Slovenskih goric še kako potrdilo.