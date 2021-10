Slovenski glasebnik sporočil dobre novice: Marka so prebudili iz kome

Prejšnji teden smo poročali, da se je 19-letnik z električnim skirojem zaletel v steber na Slovenski cesti v Ljubljani. Kot se je izkazalo, gre za sina slovenskega klaviaturista, skladatelja in pevca . »13.5.2002 si se rodil, danes se boriš za življenje - in to samo za to ker nisi dal čelade na glavo,« je pred dnevi zapisal (nelektorirano) na facebooku.Kralj je zdaj sporočil spodbudne novice, saj so njegovega sina prebudili iz kome. »Govori, premika roke noge, stanje je stabilno ...? Posledice bodo, naj bo to opozorilo ali pa vsaj drobna želja za previdnost, za vse nas, ki se vozimo z raznimi prevoznimi sredstvi, saj si lahko v momentu na drugi strani!« je (nelektorirano) zapisal na facebooku.Glasbenik se je ob tej priložnosti vsem, tudi ljubljanskemu kliničnemu centru, zahvalil za spodbudne in tople besede in pomoč. Ko se sin pozdravi, je napovedal dobrodelni koncert za tiste, ki si čelade ne morejo privoščiti.