Sin slovenskega glasbenika se bori za življenje: Če je kdo kaj videl, naj mi sporoči (FOTO)

V nedeljo popoldne se je v Ljubljani zgodila huda nesreča. 19-letnik se je z električnim skirojem zaletel v steber na Slovenski cesti. Kot se je izkazalo, gre za sina slovenskega klaviaturista, skladatelja in pevca. »13.5.2002 si se rodil, danes se boriš za življenje - in to samo za to ker nisi dal čelade na glavo,« je zapisal (nelektorirano) na facebooku.Zakaj je prišlo do nesreče, še ni znano, po besedah Kralja pa preiskave niso pokazale prisotnosti alkohola ali drugih substanc. Vse, ki bi kar koli vedeli o nesreči, prosi, naj mu to sporočijo zasebno na facebooku.O nesreči je poročala tudi ljubljanska policijska uprava – da se je zgodila v nedeljo in da je bil v njej samoudeležen voznik električnega skiroja. Ta je zaradi prevelike hitrosti padel in se poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.