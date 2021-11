Znano, kdo sta prva finalista šova Slovenija ima talent

Po šestih avdicijskih oddajah šova Slovenija ima talent se je nocoj za prve vstopnice v veliki finale šova borilo prvih šest talentov - pevka Emilija Domić, plesalec Kostja Komel Nardin, duo De Liri, glasbenic Zale in Julije, pevec Til Čeh, gibalka Tajda Korče in skupina Cantare. Dva od nastopajočih sta si zagotovila veliki finale.

Tajda Korče je prejela največ glasov gledalcev. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Kljub temu, da publike zaradi epidemičnih razmer ni bilo v studiu, so vsi nastopajoči svojo točko odlično izpeljali, se je strinjala trojica žirantov, brez Marjetke, ki je zbolela. Gledalci pred malimi zasloni so s telefonskimi klici glasovali za svoje favorite in z največ glasov v finale popeljali mlado Tajdo, medtem ko so žiranti - Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Lado Bizovičar - mesto v finalu zagotovili duetu De Liri.

Zala in Lujija, De Liri, sta se uvrstili v finale po izboru žirije, prejeli pa sta tudi večje število glasov gledalcev. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Nastop pevke Emilije so žiranti ocenili za vrhunski pevski nastop, ki ga je zmožna ustvariti le »diva«. Kostja je po besedah žirantov pokazal »samozavesten in odličen nastop«.Julija in Zala iz dua De Liri sta ob harfi nastopili s prirejeno pesmijo Led iz severa skupine Siddharta. Žiranti so se ob njima strinjali, da je bil nastop »mega« in da se »človek ob tem lahko samo topi,« je povedal Branko.

Pevec in občudovalec pokojnega Brendija Til je zapel venček narodno zabavnih pesmi in osupnil celo Lada, ki se je ob nastopu na moč zabaval, dejal pa je tudi, da bi z Brankom obiskal tudi Tilovo prvo veselico. Izjemno gibčna Tajda in dobitnica zlatega gumba je »čudežna deklica«, je komentirala Ana, Lado pa se je strinjal, da je bila njena točka vrhunska in že izpiljena za sam cirkus. V zadnji točki je nastopila skupina Cantare - Matic, Boštjan, Alen in Luka - s pesmijo Sign of Silence (Simon & Garfunkel) in priredila spektakel na odru s fantastičnimi glasovi.