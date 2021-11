Bolezen udarila na Pop TV: Poles in Marjetka zamudila šov

Nocoj so v studiu Pop TV odprli polfinalni oder Slovenija ima talent, a žal ne v polni zasedbi. Bolezen je zagodla enemu od dveh voditeljev Petru Polesu in žirantki Marjetki Vovk. Zaradi epidemičnih razmer v državi, so se ustvarjalci odločili, da v studiu ne bo občinstva.

Voditelju Sašu Staretu družbo na odru namesto Petra dala kolega komedijant Aleš Novak, medtem ko je eden od žirantskih stolov zaradi bolne Marjetke prazen.

Marjetka se je tik pred oddajo oglasila tudi na instagramu in sledilcem sporočila, da bo talente nocoj spremljala iz postelje. Dodala je, da se »počuti že veliko bolje« in da bo naslednjo nedeljo spet nazaj za žirantsko mizo.

Petru in Marjetki želimo čimprejšnje okrevanje.