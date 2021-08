Severinin elitni seznam: na njem so trije Slovenci

V teh dneh namreč vsi balkanski mediji poročajo o tem, kako je naše košarkarje na Dvorcu Zemono zabavala najbolj vroča balkanska zvezdnica –. A ko pregledujemo fotografije, ki jih je objavila, bi se težko odločili, kdo je bolj navdušen nad kom, saj sein Severini nasmeh razteza do ušes. Severina, ki ima na instagramu več kot 1,3 sledilcev in zelo dolgo časa ni sledila nikomur razen svojemu možu, pa se je po divji noči odločila, da bo od zdaj naprej sledila tudi Dončiću. Naš košarkar se je tako znašel med trideseterico, ki ji na Instagramu sledi Severina.Ni pa Dončić edini Slovenec, ki mu Severina sledi. Poleg njega sledi še oblikovalcuter plesalcu in koreografu, pa tudi Dončićevemu soigralcu v Dallasuin Dončićevemu šefu. Hrvatom pa ni ušlo niti to, da Severina sledi, ki velja za najbolj seksi in najbolj vročega srbskega igralca, medtem ko njenega bivšega možani več na tem seznamu.