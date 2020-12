Rado Mulej v solzah, z negibno polovico obraza

Slovenski igralec in komikse je pred dnevi oglasil z ganljivim zapisom iz bolnišnice in razkril, da ima delno parezo obraznega živca. Njegovo stanje se še vedno ni popravilo, polovica obraza je še vedno negibna, vseeno pa je spregovoril za oddajo 24ur zvečer in se še enkrat poklonil zdravstvenim delavcem, ki so zanj skrbeli na kliniki ORL v Ljubljani.»Ko sem videl vse te ljudi, kako nesebično hodijo v službo, kako požrtvovalno dajejo svoja življenja in se soočajo s tem nevidnim sovražnikom, s covidom, da pomagajo sočloveku, da pomagajo nam. Naj sprejmejo moj veliki poklon. To niso ljudje, to so nadljudje, to so angeli, ki nosijo krila nesebičnosti. Pridejo, bodrijo ljudi, ko svojci ne morejo do njih. Tedaj so oni naši svojci, nas držijo ponoči za roko in jokajo s pacienti,« je med drugim povedal Mulej in pozval vse Slovence, naj ravnajo odgovorno, preventivno.»Kaj se bo zgodilo, če oni zbolijo? Padli bomo v obdobje kuge, v srednji vek! Kdo bo njim pomagal? Razbremenimo jih, prosim vas!« je dejal in tudi razkril zgodbo medicinskega tehnika, ki mu je zaupal, da velikokrat na kliniki kar prespi, saj je zanj velik strošek, da se pelje domov. Ko je ena od bolnic ponoči klicala in klicala svojo hčer, je prišel on, jo držal za roko, čeprav bi lahko bil doma. Zaupal mu je tudi, da si ne zmore plačevati dodatnega zavarovanje, 35 evrov, saj imata za ta denar s partnerico en teden poln hladilnik. »Govorimo o ljudeh, ki nas rešujejo! Brez njih ne moremo!« Ob tem je povedal še, da bo ustanovil fundacijo Rado ma vas rad, z njo pa želi pomagati vsem zdravstvenim delavcem do dodatnega zavarovanja.