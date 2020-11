Jezični Rado Mulej pristal v zdravniški oskrbi: Ni korona, ni kap

je v svojem zapisu na facebooku iskreno delil izkušnjo s slovenskimi zdravstvenimi delavci. V njihovi oskrbi se je znašel zaradi delne paralize obraznega živca.Muleja je, kot je razvidno iz zapisanega, ganila požrtvovalnost vseh, ki so tako ali drugače zaposleni v zdravstvu: »Večino dneva se nesebično, požrtvovalno žrtvujejo in se izpostavljajo okužbi za katero se ni zdravila in to zgolj za to, da pomagajo sočloveku - pregoreli, utrujeni, pa vendar z iskrenim nasmeškom na obrazu le za to, da bo lažje nam. Polni so optimizma, prijetne tolažbe, srčnosti...ko je pacientu najtežje, si vzamejo čas in te zbodrijo, pozabavajo, z mislimi odpeljejo stran od bolečine...to so angeli. Že nekaj dni skrbijo tudi zame in jih imam čast opazovati, doživljati - to, ljudje moji, je nadčloveško... kakšen intuziazem, srčnost, nesebičnost, profesionalizem, brezpogojna pomoč... Kaj jih poganja? Nič drugega kot le skrb in želja po pomoči sočloveku,« je zapisal.Mulej je ob tem pozval državo, naj »vsakemu od njih omogoči vse, kar se omogočiti da«. »Potrojite jim plače, naj bodo za vedno oproščeni plačila vsakršnega zavarovanja, naj bodo oproščeni plačil davkov, oproščeni plačil vrtcev in šol za svoje otroke, naj imajo status nadčloveka, kar tudi so. Za to se bom boril in naredil vse za to da to izborim - to je najmanj kar lahko storimo za njih.«