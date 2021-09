Prepričala je z Volkovi, Roka Ferengjo so izločili

Pet nagrad, ena skladba izločena

Roka Ferengjo so izločili, saj njegova pesem menda ni izpolnjevala vseh zahtevanih pogojev.

Festival Popevka 2021 je dobil novo zmagovalko. Po letu 2019 jepo enoletnem premoru nasledila, ki jo poznamo tudi kot. Izvajalka, avtorica zmagovalne glasbe in besedila je prepričala največ gledalcev in poslušalcev. »Želim si poiskati kakšne zelo posebne besede, ampak tako kot ve vsak zmagovalec in vsakdo, ki je napisal pesem, ki izhaja iz neke ranljivosti, da so občutki neopisljivi ter da sem zelo hvaležna in zelo presenečena,« je po zmagi povedala Raiven, ki je na svojo skladbo Volkovi še posebno ponosna. »Skladba govori o živalski naravi človeka. Je protiutež lepoti, ki jo povzdigujemo v kulturi, a hkrati pozabljamo, da je za njeno ustvarjanje v vsakdanjem življenju pomembno ravnotežje,« pravi mlada glasbenica, ki se je na festivalske odre vrnila po treh nastopih na slovenskem izboru za pesem Evrovizije (Ema). Z odrov studia Televizije Slovenija je med gledalce in poslušalce v preteklosti ponesla skladbe Črno-bel (2016), Zažarim (2017) in Kaos (2019).Pet nagrad je podelila tudi strokovna žirija v sestavi(predsednica),in. Za najboljše besedilo jo je prejelza skladbo Podaril si mi svoje srce v izvedbi Vudlenderjev. Nagrado za najboljšo priredbo je prejelza skladbo Še bolj prav, ki so jo izvedli Okustični. Izvajalka in avtoricaje bila za skladbo Solzam nagrajena kar dvakrat – za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca in za najboljšo interpretacijo. Veliko nagrado strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti pa je prejelza pesem Še ko te ni, te imam. Popevko je letos vodil, ki je začetek popestril z imitacijamiinPo Artačevi zaslugi smo se sprehodili skozi celotno obdobje slovenske popevke, vse od njenega nastanka do danes. Na odru se je zvrstilo enajst izvajalcev, med njimi pa ni bilo napovedanega. Na nacionalki so pojasnili, da je bila na predlog izborne strokovne komisije Popevke 2021 sprejeta odločitev, da se iz tekmovalnega programa izloči ena od skladb, saj se je po naknadnem preverjanju ugotovilo, da za sodelovanje na festivalu ni izpolnjevala vseh zahtevanih pogojev.