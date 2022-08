Predstavljamo 16 kandidatk: glasujte za miss Slovenskih novic (FOTO)

Dober teden nas loči od letošnjega izbora miss Slovenije za miss sveta, največjega in najbolj prestižnega lepotnega tekmovanja na svetu, ki ima začetke v Veliki Britaniji.

Za svojo kandidatko za miss Slovenskih novic lahko glasujete tu.

Šestnajst finalistk bo pred žirijo in obiskovalce stopilo 4. septembra v Braslovčah – danes fotografije vseh kandidatk objavljamo še enkrat, po vrstnem redu, kot se bodo predstavljale na modni stezi –, a le ena bo osvojila laskavi naziv najlepše in seveda kronico, ki ji jo bo predala aktualna miss Maja Čolić.

2. Urša Trontelj, 22 let

Sicer pa izbor za miss Slovenije že dolgo ni več zgolj lepotno tekmovanje: včasih je bil za miss pomemben zgolj videz, danes pa mora kandidatka imeti še veliko drugih odlik. »V želji, da bi ohranila dostojanstvo deklet, sem pri našem projektu Miss Slovenije tudi sama sprejela nekaj za nekatere morda precej skrajnih odločitev in na finalni prireditvi črtala izhod v kopalkah, saj ne želim, da ljudje na dekleta gledajo kot na kos mesa,« je pred časom za Slovenske novice povedala Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta in vodja projekta.

Dekleta v prvi vrsti predstavljajo svoje vizije, svoje vrednote in celostno podobo projekta, ki deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, je poudarila in dodala, da obenem štejejo vse odlike, ki so tudi sicer v življenju pomembne za doseganje uspeha, od simpatičnosti in izžarevanja življenjske energije do želje po učenju. Tudi ta je tista, zaradi katere se mlade Slovenke prijavijo, saj jim projekt omogoča udeležbo na različnih brezplačnih tečajih.

V sodelovanju z občino Braslovče so tako pripravili več aktivnosti, ob katerih so kandidatke razvijale svoje potenciale in obenem prispevale k razvoju in promociji občine Braslovče: dekleta so se preizkusila v izzivih na področju podjetništva, turizma, športa, vzgoje in izobraževanja, kulinarike, kulture ...

Za pričeske je poskrbel Salon SPA SPACE iz Celja, za styling Tanja Basle. Fotografije je na gradu Žovnek v Braslovčah posnel Dejan Nikolič.

Na zaključni prireditvi bodo poleg najbolj zaželenega naslova podelili še druge nazive, med njimi miss Slovenskih novic, ki jo bo določil vaš glas. Za svojo favoritko lahko glasujete z glasovnico, ki jo objavljamo danes, pošljite jo na naš naslov Slovenske novice, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Miss, upoštevali bomo vse tiskane glasovnice, ki jih bomo prejeli do vključno četrtka, 1. septembra.

Glasujete lahko seveda tudi prek naše spletne strani. Kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic. V preteklosti se je že zgodilo, da je bila miss našega in vašega najljubšega časopisa okronana za najlepšo, ali bo tudi letos tako, pa bomo morali še malo počakati.

1. Larisa Brumec, 20 let

2. Urša Trontelj, 22 let

3. Talita Sofija Komelj, 22 let

4. Ana Oder, 21 let

5. Blažka Hojak Šalamun, 21 let

6. Anja Korenč, 21 let

7. Ana Malavašič, 25 let

8. Julija Poljanec, 22 let

9. Teja Tripković, 19 let

10. Lana Šantelj, 21 let

11. Hana Klaut, 26 let

12. Klara Šmigoc, 20 let

13. Kristina Mihelčič, 27 let

15. Urška Koštrun, 26 let