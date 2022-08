Finalistke miss Slovenije: Lepotice povezane tudi s podjetniškim razvojem

Izbor za miss Slovenije že dolgo ni več le lepotni, deluje pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo, organizatorji se povezujejo z najrazličnejšimi področji, predvsem pa dajejo poudarek izobraževanju, ne le aktualnim kandidatkam, tudi nekdanjim projekt ponuja možnosti in priložnosti kariernega razvoja, jih povezuje s podjetji in jih še naprej izobražuje v smeri podjetniškega razvoja, pravi vodja projekta in lastnica licence Jelka Verk.

Kandidatke za slovensko lepotno krono tako skozi projekt usvajajo novo znanje in veščine, ki jim bodo koristili v prihodnosti in pomagali pri karieri. Šestnajst se jih je uvrstilo v letošnji finale, danes predstavljamo še zadnjo četverico.

Številko 13 ima Kristina Mihelčič iz Komende, stara je 26 let. Je magistra industrijske farmacije, zaposlena kot raziskovalni sodelavec. »Že od mladih nog sem zaradi staršev, ki sta zdravnika, vpeta med znanost in pomoč ljudem. Zato sem se po končani maturi vpisala na študij mikrobiologije na biotehniški fakulteti, magisterij pa nadaljevala na fakulteti za farmacijo, in sicer smer industrijska farmacija.«

Vida Milivojša

Iz želje osvajanja novih izzivov se je lani vpisala še na magistrski študij poslovodenje in organizacija na ekonomski fakulteti. V prostem času se ukvarja s športom, rada teče, hodi v fitnes in na pole dance. »Zase pravim, da sem iskrena, optimistična in vedno za akcijo, in to zelo cenim tudi pri drugih ljudeh.«

Vida Milivojša se bo predstavila 14. Stara je 23 let, prihaja iz Ljubljane in študira tržno komuniciranje in odnose z javnostmi. »S slovenskim mitom o Lepi Vidi nimam skupnega le imena protagonistke, temveč tudi hrepenenje. Hrepenim predvsem po kreativi, zato raje, kot bi gledala televizijo, napišem kakšno lepo poezijo.« Kreativnost izraža tudi skozi gib, pravi: je plesalka, ki je s svojo ekipo že večkrat osvojila državna, evropska in svetovna prvenstva. Veliko inspiracijo najde v naravi in živalih, kot otrok se je učila tudi jahati.

4. septembra bo finalni izbor.

Številko 15 ima 26-letna Urška Koštrun. Živi na Vrhniki in obožuje raziskovanje narave na vse možne načine, prek športa ali pustolovskih izletov. »Poletja mi krajšajo kajtanje, motor, potapljanje in gorništvo, bele zime pa smuka po zasneženih strminah. Vsakdanjik mi začinita činčila Čiči in mačka Eli, nepogrešljivi članici v mojem domu, saj je življenje brez kosmatih malih dušic zares pusto.« Postavlja digitalni svet umetnosti po imenu Artractive, kjer lahko pričara kar koli v grafičnem oblikovanju, spletnem marketingu in fotografiji. Veliko pozornosti in časa nameni osebnostni rasti in duhovnemu razvoju: »Nevidni svet znotraj nas me fascinira že od mladih nog.«

Za frizure je poskrbel Salon SPA SPACE iz Celja, za styling Tanja Basle. Fotografije je na gradu Žovnek v Braslovčah posnel Dejan Nikolič.

Zadnja, 16., bo na oder stopila 20-letna Anastazija Marić. Prihaja z Iga pri Ljubljani, končuje drugi letnik na fakulteti za aplikativne vede, smer kozmetika. Pravi, da je vztrajna, optimistična ter predana svojim že postavljenim ciljem. »Moja strast do kozmetike je prisotna že od nekdaj, v prostem času ustvarjam kozmetične izdelke za domačo uporabo.« Prav tako si rada vzame čas zase in poskrbi za dobro počutje telesa ter duha, pravi: »To dosežem s treningi v fitnesu, s katerimi pridobim dodatno energijo, ter meditacijo, ki poskrbi za sprostitev. Dodatno motivacijo najdem predvsem v knjigah o osebni rasti in psihologiji, ki me ogromno naučijo.«

Anastazija Marić