Poklicali smo Janija Jugovica. To nam je povedal

Na slovenski sceni spletnih vplivnežev vre. Za dramo je poskrbel Gregor Čeglaj, ki se je očitno odločil obračunati s tistimi, ki so po njegovem ocenjevanju kandidatk za njegove srce, kar se mu je poznalo tudi pri zaslužku in 'vplivniški karieri', udrihali po njem. Med tistimi, ki so se znašli na njegovem radarju, sta tudi Teja in Jani Jugovic, podatki, ki jih ima o njiju, pa da so takšni, da se po tem utegneta celo ločiti. Njegove objave ne bomo ponavljali, smo pa za komentar poklicali Tejo.

»Od mene ne bo ... od naju ne bo čisto nič,« nam je v krajšem pogovoru rekla Teja, ki se je z Janijem spoznala v oddaji Gostilna išče šefa. Glavna denarna nagrada je takrat šla v druge roke, Jani pa je tedaj dejal, da mirno lahko reče, da je s Tejo zadel glavno nagrado. Zdaj je dejala še to: »Midva ne komentirava. Sva pa že večkrat povedala na najinem profilu, da zanikava vse in da bo čas pokazal svoje.« ​Kaj je zapisala na instagramu, pa v članku na povezavi.

Kaj pravi Jani?

Jani je kmalu potem, ko je Čeglaj spregovoril o njiju, prek instagrama sporočil tole: »Da ne odgovarjam vsakemu posebej na zgodbo Gregorja Čeglaja, ker ne rešujem stvari na tako otročji način kot on. Stvari so predane v odvetniško pisarno in na policijo, tako da lahko gospod Gregor Čeglaj v zelo kratkem pričakuje en prijeten dopis, pošto … kakor koli. Na takšen način bomo raje rešili zadeve, ker takšno obnašanje prek družabnih omrežij je nizkotno, otročje, pa še marsikaj drugega. To je moj edini odziv. Glede na to, da Gregor gleda moje objave, mu pošiljam še lepe pozdrave.« Na to temo ga nismo več slišali, smo pa ga danes uspeli priklicati na telefon. Jani zadev iz objav 'sanjskega moškega' ni želel komentirati, na koncu je dejal le: »Žalostno je, da se verjame govoricam.«