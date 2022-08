Gregor Čeglaj se bo vrnil v Slovenijo le pod enim pogojem

»Načeloma nimam razloga, da bi se vrnil v Slovenijo, ker imam tukaj v Ameriki dobro življenje. Bi pa z veseljem prišel, zato potrebujem dober razlog. Zato sem se odločil, da priredim dogodek, kot sta ga Pero Martič in Branko Bajc, ki sta se spopadla v boksu in mislim, da je čas, da organiziramo dobrodelni boksarski dogodek,« je povedal Gregor Čeglaj v novi zgodbi na instagramu.

»Priložnost bodo imeli tudi ostali slovenski boksarji, ki pridno trenirajo, in prepričan sem, da si vsi želijo takšnih dogodkov. Tudi jaz bi se rad pomeril v nečem, kar mi je tuje. Če se res zgodi, da kakšen od mojih nominirancev sprejme izziv, bo ves denar od prodanih kart namenjen dobrodelnosti. Izbral bom šest organizacij, potem pa boste vi, Slovenci, odločili, kateri izmed šestih bomo donirali denar. To bo tista, ki bo dobila največ vaših glasov. Vsaka kupljena karta bo šla direktno na račun organizacije, nobeden ne bo kradel denarja, vse bo tako, kot mora biti. Danes je pač tako, kar je rak rana v Sloveniji, da hoče vsakdo pokrasti vsak evro. Zelo pomembno zame je, da bo vse tako, kot mora biti. Če bo prišlo do takšnega dogodka, vam obljubim, da bo to veliko več kot le boks. Kaj vse bo sledilo, povem, ko bo nekdo od treh izzvanih sprejel povabilo.«

Kdo so izzvanci?

»Že pred časom sem izzval novega sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka, a odgovora še ni bilo. Zdaj mu dajem zadnjo možnost, da sporoči v 48 urah mojemu bratu odgovor. Drugi izzvani je Coolfotr in tretji je fant Katarine Benček Marko Pavlovič. Mislim, da smo si vsi štirje fizično podobni, tako da ne bo nobeden v prednosti in bo dvoboj pošten. Z boksom se nisem nikoli ukvarjal, rad bi se naučil nekaj novega in nekaj o tem športu, ker so mi vsi rekli, da je čudovit, naučiš se ogromno samodiscipline. Hkrati je tudi prisotna dobrodelnost, kar je zelo pomembno,« je zaključil Gregor.