Po spletni vojni se je oglasila Coolmamacita: Še vedno predelujem ...

Teja in Jani Jugovic sta se zavila v molk, potem ko je po njuni družini udaril sanjski moški Gregor Čeglaj. Dejala sta le, da je zadeva predana v roke odvetnika, potem pa komentiranje zaključila. Čeglaj se je sicer spravil na slovenske vplivneže in jim napovedal maščevanje z razkrivanjem njihovih skrivnosti.

Sedaj se je Teja (Coolmamacita) le odzvala, pri čemer se ni konkretno dotaknila spletnih obrekovanj, ampak je priznala, da ji je težko in da jo je krepko pretreslo. ​»Sama sem oseba, ki vse povem. Kar imam na srcu, imam na jeziku. In to me večkrat tepe, ampak stoično sprejemam posledice in se z njimi soočam. Tako kot zdaj.«

Kot je še zapisala, še vedno zaupa življenju in se prepušča občutkom, ki je še nikoli niso pustili na cedilu. Pod objavo so se usuli komentarji podpore, pa tudi tisti, v katerih dvomijo o iskrenosti zapisa.