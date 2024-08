Poglejte našega Goloba pred tekmo: »Srečno Slovenija, če me morje vzame« (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob te dni uživa na dopustu s partnerico Tino Gaber. Na družbenih omrežjih je s sledilci delil video z zapisom: »Najlepši občutek je, ko sedem v kajak in zaveslam nazaj v mladostniška leta …«

»Kakšni so občutki pred tekmo,« slišimo v videu vprašanje Gabrove. Predsednik vlade si v videu popravi plavalni top in ji odgovori: »Grozni.« Potem se s kajakom na rami odpravi do morja, vanj sede in reče: »Srečno, Slovenija, če me morje vzame.«

Golob ni edini športni navdušenec, tudi bivši predsednik Borut Pahor preko družbenih omrežij sledilcem javlja svoje športne podvige.

Preberite še: