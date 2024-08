Čestitke Vodišku prihajajo z vseh strani: svoji sta dodala tudi Pirc Musarjeva in Golob

Predsednica države Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta na družbenih omrežjih slovenskemu kajtarju Toniju Vodišku čestitala za današnjo odličje srebrnega leska na olimpijskih igrah v Parizu. Vodišek je na jadralskem prizorišču pri Marseillu osvojil drugo slovensko kolajno na letošnjih igrah po zlati judoistke Andreje Leški.

»Nova disciplina na olimpijskih igrah in nova medalja za Slovenijo. Toni Vodišek, iskrene čestitke za naslov olimpijskega podprvaka v formuli kite,« je na omrežju X zapisala Pirc Musar.

»Bravooo, Toni Vodišek! Iskrene čestitke za osvojeno srebrno medaljo v jadranju - formula kajt na olimpijskih igrah v Parizu!« je Golobovo čestitko na omrežju X delil račun slovenske vlade.

»Ravnokar smo dobili novo odličje v Parizu. Oba slovenska športnika, ki sta na letošnjih olimpijskih igrah osvojila medaljo, sta iz Kopra,« so medtem opozorili iz statističnega urada in izračunali, da je največje mesto na slovenski Obali tako postalo mesto, ki je osvojilo 0,1 kolajne na 1000 prebivalcev.

Štiriindvajsetletni Vodišek je za samostojno Slovenijo osvojil 30. odličje na poletnih olimpijskih igrah ter četrto v jadranju po dveh srebrnih Vasilija Žbogarja v Pekingu 2008 v razredu laser in Rio de Janeiru 2016 v razredu finn ter bronu v Atenah 2004 v razredu laser.

»Okoli Vodiškovega vratu srebro, na njegovi glavi kakšen siv las,« pa je na spletni strani zapisal Sportklub in dodal: »Čeprav smo srebrno kolajno Tonija Vodiška na obali Marseilla pospremili na daljavo oziroma med potjo na rokometni spektakel v Lillu, pa uspeha 24-letnega kajtarja seveda nismo spregledali. Drugo slovensko odličje na teh igrah, drugo iz Kopra.«

Vodišku so čestitale številne slovenske športne zveze, med njimi rokometna in odbojkarska ter več nekdanjih in zdajšnjih športnikov.

»Tip je car,« je na Instagramu zapisal nekdanji slovenski smučar v prostem slogu Filip Flisar, Vodiškova sokrajanka in kajakašica na mirnih vodah ter olimpijka iz Tokia 2021 pa je dodala: »Bravo Toni.«

Čestitala mu je tudi najboljša slovenska plavalka Neža Klančar, ki je na letošnjih igrah v Parizu na 50 metrov prosto zasedla šesto mesto.