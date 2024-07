Borut Pahor bo to naredil prvič po petnajstih letih (FOTO)

Bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je na družbenih omrežjih zelo dejaven, je sledilcem sporočil veselo novico, zaradi katere je poln pričakovanj. Kljub temu da je njegov urnik polno zaseden, bo letos naredil nekaj prvič po dolgih petnajstih letih.

Pahor si bo privoščil deset dni morja, kjer bo v miru, ne pa pri miru, je zapisal. Znano je, da je bivši predsednik velik športni navdušenec, pred meseci je na primer tekel na Kitajskem, kjer mu je pretila tudi nevarnost. Letos se je na instagramu oglasil s teka po Parizu, pa s teka po Bakuju in s teka po Londonu. Udeležuje se tudi največje tekaške prireditve v Sloveniji – ljubljanskega maratona. Na letošnjem je bil tudi dobrodelen, saj je tekel za Karolino.

»Še zadnji dan v pisarni, potem 10 dni morja. To bo v zadnjih 15 letih prvič, da si bom vzel več kot teden dni dopusta. Prija mi, da sem malo v miru, seveda pa ne pri miru. Plavanje, tek & bicikl. Jeseni bo dobro biti v odlični kondiciji. Skoraj do srede decembra bom precej na poti po vsem svetu, od New Yorka do Pekinga in skoraj vse vmes. Veselim se obojega, dopusta in vrnitve z njega. Kot otrok sem poln pričakovanj.«

