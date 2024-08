Poglejte, kam sta priljubljena glasbenika prvič skupaj pobegnila. »Sama čarovnija«

Letošnje leto je za Marjetko in Aleša Vovka (bolj znanega po vzdevku Raay) polno obletnic in prelomnic. Slavita namreč 20 let skupne poti, ki ju je združila v ljubezni in poslu. Glasba je njuno skupno poslanstvo, spoznala pa sta se med šolanjem.

Ustvarila sta si družino, ki jo sestavljata sinova Vid in Oskar, ki sta po njunih besedah vedno na prvem mestu, sta povedala v ŠOKkastu.

Glasbeni dvojec je pred poletjem izdal novo pesem Zlata ribica, ki je takoj postala velika uspešnica, saj je v prvih dveh tednih na youtubu nabrala preko 640 tisoč ogledov, do danes pa kar 1,8 mio. ogledov.

Priljubljena glasbenika sta zelo dejavna tudi na družbenih omrežjih. Tokrat sta s sledilci delila dih jemajoče fotografije s spodnjim zapisom.

»20 let skupaj in prvi skupni pobeg v gore. Večkrat sva sanjala o takem oddihu in zdaj, ko sva končno tukaj, se sprašujeva, zakaj sva čakala tako dolgo! Danes Dolomiti in jezero Ritorto - sama čarovnija.«

Pod objavo so se usuli všečki in komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih: »Kako sta lepa«, »Wauuu kak je lepo, prelepooo«, »Bravoooo«.

