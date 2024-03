Marjetka in Raay sta ju dolgo skrivala, zdaj prvič pokazala obraza svojih sinov (VIDEO)

Potem ko sta konec lanskega leta po desetih letih izdala svoj prvi album in se odpravila na prvo turnejo, sta zakonca Marjetka in Raay Vovk, ki nastopata pod glasbenim imenom Maraaya, tokrat izdala novo pesem z naslovom Zaklad. Zanjo sta posnela ganljiv videospot, v katerem nastopata tudi njuna sinova, 12-letni Vid in 10-letni Oskar.

Njuno zasebnost sta doslej skrbno varovala in ju nista izpostavljala na družbenih omrežjih, zdaj pa sta oba že toliko zrasla, da lahko z javnostjo delita prve družinske posnetke, ko sta otroka privekala na svet.

»Pesem Zaklad opisuje občutke, ki sva jih doživela, ko sva postala starša in k sebi stisnila svoj največji zaklad. Biti starš je za naju najlepša življenjska vloga. Vseskozi sva mislila, da bodo posnetki ostali le najina zasebnost, a sva se odločila za korak naprej in v spotu razkrila svojo družino. Meniva, da če že pojeva o največjih zakladih, je zdaj pravi trenutek, da pokaževa svojo družino. Tako lahko gledalci v najinih spotih prvič vidijo tudi najina sinova Vida in Oskarja,« sta povedala ob predstavitvi pesmi.

Otrok doslej nista izpostavljala javnosti

»Družinsko življenje sva vedno držala zase in ga, razen v besedilih kot najine vrednote, nisva vpletala v svojo kariero,« pravi Marjetka.

»Ker sta naju zdaj že 12-letni Vid in 10-letni Oskar večkrat vprašala, zakaj v najinih spotih nastopajo drugi otroci, onadva pa ne, je bila tokrat priložnost, da se o tem pogovorimo, pobrskamo po domačem arhivu in ju vpletemo v najin novi glasbeni spomin tako, da sta zraven, a izpostavljena diskretno, v prvih letih njunega življenja. Biti prepoznaven kot otrok znanih staršev je lahko precej zoprno, zato se nama zdi prav, da take odločitve sprejemamo kot družina.«

Ob prebiranju posnetkov se je Marjetka zavedala, kako hitro se spreminja svet. »Pred desetimi leti naša življenja še niso bila tako prepredena z družbenimi omrežji, nismo še živeli tako instagramsko kot morda danes. Oblečeni smo bili neusklajeno. Fotografije najinih otrok so podobne najinim otroškim fotografijam, na katerih smo bili oblečeni z vseh vetrov, v oblačila, ki so podedovana ali iz druge roke, nihče ni kaj dosti kupoval. Na fotografijah sva brez ličil, včasih tudi skuštrana, kar sva želela tudi prikazati, kako živimo kot družina, ko z Raayem nisva na odru ali pred kamerami.«

Družinski arhiv sta Marjetka in Raay v zgodbo premišljeno vpletla kot projekcijo na sceno, oblačila, klavir, njiju, med izbiranjem gradiva pa je družina obujala spomine.

»Ko sva jima pokazala posnetke njunega rojstva in prihoda domov, so nam pritekle solze, hkrati pa sta bila srečna, da sva tokrat za spot izbrala njiju, in ne drugih otrok kot doslej,« pravi Marjetka.

Marjetka in Raay se dobro spominjata dneva, ko sta prvič postala mati in oče

»Zdelo se mi je, kot da sem občutila celo energijo staršev, prijateljev, babic, dedkov. Ljubezen, ki je na svet pospremila to malo bitje. Občutek sem imela, da vsi mislijo le na nas. Pa spominjam se trenutka, ko sem – kot opisujem v pesmi Zaklad – prvič zares pogledala strahu v oči, prvič sem začutila, da me je na svetu za nekoga bolj strah kot zase. Ja, ob pisanju besedila sem se spomnila dneva, ko se nama je spremenilo življenje,« pravi Marjetka.

»Ko je prišel ta dan in tisti trenutek, ko mi je Marjetka sredi kuhinje rekla: 'Raay, iti morava', sem bil bolj paničen kot ona. Presenetilo naju je štirinajst dni pred rokom, v paniki sem letal gor in dol po hiši, iskal vse, kar morava vzeti, hkrati pa sem se ves tresel, ker sem vedel, da morava iz Ljubljane priti v Trbovlje, kjer sta naju čakala zdravnica in babica. Spomnim pa se tudi neizmernega ponosa, ko sem tisto noč postal oče. In sreče vse družine. No, Oskarja sva potem čez dve leti, temu primerno, kar pričakala v Trbovljah, in to že precej prej.«

Video sta z ekipo Neo Visuals posnela v mariborskem Narodnem domu.