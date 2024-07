Maraaya objavila vroč prizor, ki ga je ujela njihova kamera. Si je parček dovolil preveč? (FOTO)

Glasbeni duo Maraaya je videospot za pesem Zlata ribica snemal v Španiji. Kot sta razkrila na družbenem omrežju facebook, se je na lokaciji snemanja znašel tudi zaljubljeni par, ki je dobesedno odmislil svet okoli sebe. Predajanja strastem nista prenehala niti, ko je ekipa v njuni neposredni bližini snemala videospot.

»Nista se pustila motiti. Love is in the air. To so prizori, ki smo jih ujeli povsem naključno, v Španiji, na snemanju spota. To je dokaz, da Zlata ribica širi ljubezen,« sta glasbenika zapisala ob posnetku, na katerem ne manjka vročih prizorov v ozadju, medtem ko je Marjetka prepevala pesem.

Vroče prizore so komentirali številni uporabniki spleta. Medtem ko se nekaterim zdi početje zaljubljencev prikupno, se drugi zgražajo in menijo, da sta šla enostavno predaleč.

Marjetka in Raay sta bila pred kratkim gosta v našem ŠOKkastu. Kaj sta povedala, si lahko ogledate na videu na tej povezavi.