Takšne Saše Lendero še niste videli (VIDEO)

Priljubljena pevka Saša Lendero, ki je abrahama praznovala lansko leto, je v petih desetletjih izkusila veliko. Od osebnih in poslovnih vzponov ter padcev, bolečih izgub, zmagoslavnih triumfov na glasbeni sceni do materinske sreče in pretresljive ločitve.

Za našo revijo Suzy je povedala, da čeprav je veliko izgubila, saj jo je povsem strla izguba ljubljene mame, s katero sta si bili neizmerno blizu, je veliko tudi pridobila. Vse jo je izklesalo v še bolj rjovečo levinjo, o kateri prepeva v eni svojih velikih uspešnic.

Vsestranska pevka nikoli ne počiva. Na družbenem omrežju Instagram sta bivša zakonca aprila delila s sledilci simpatični posnetek skupne delovne akcije, tokrat pa je Saša spremljevalca sledilcem skrila. Na posnetku se vidi le, da z nekom večkrat nazdravi s polnim vrčkom piva, potem pa se simpatična pevka obrne v kamero in pove, da se bo okrepčala, ker »prazna vreča ne stoji pokonci in ker Primorci pravijo, da je treba jesti, da ne padeš v 'švohost'«.

»Mislim, da ni nobene nevarnosti, ampak vseeno ... Na zdravje,« je zaključila.

