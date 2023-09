Saša Lendero o hčerki: Potihoma obžalujem, da že odrašča (Suzy)

Napočil je dan, ko je edinka Saše Lendero in Mihe Hercoga še zadnjič okusila sladkosti prvega dne osnovne šole. Aria je namreč postala ponosna učenka devetega razreda, kar je staršem vzbudilo mešane občutke.

»Naslednje leto bodo osnovnošolske klopi le še lepi spomini na dogodivščine in ustvarjena prijateljstva. Tokrat je nisem pospremila do šole, saj mi je včeraj malo v zadregi namignila, da sva bila že lani z Miho edina od staršev, ki sta otroka pripeljala do vrat. In da to ni ravno najbolj 'cool',« je na simpatičen način potožila pevka.

Aria je postala že prav samostojna najstnica.

Vseeno se je zbudila skupaj s hčerko, ji pripravila malico iz svežega kruha, ki ga je zanjo spekla ponoči, ji pomagala pri urejanju pričeske in jo močno objela. »Potihoma obžalujem, da je že zdavnaj prerasla moje naročje. Namenila sem ji še en tesen objem in ji zaželela srečno,« je čustvena pevka. Tudi Miha je presenečeno spoznal, da bo hči tokrat sama odšla v šolo. »Da ji ne bo nerodno, mi je odvrnila z rahlo očitajočim pogledom. Ne moreš, da ob tem ne bi bil malce žalosten, ko spoznavaš, kako hitro mineva čas. Ampak najpomembneje je, da je Aria srečna in zadovoljna,« je prepričan ponosni očka.