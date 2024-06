Bodoči očka umrl zaradi izvida, ki so ga zdravniki narobe interpretirali

Thomasa Gibsona, 40, je doma negibnega našla partnerka Rebecca Moss, ki je bila takrat v 39. tednu nosečnosti z njuno hčerko Harper.

Moss, ki naj bi tisto jutro odšla na carski rez, je nemudoma poklicala reševalce in začela z oživljanjem, vendar ga niso mogli rešiti. Harper se je rodila zdrava le nekaj ur kasneje, a njenega očeta takrat ni bilo več.

Bolnišnica, ki je Thomasa obravnavala, je sprejela odgovornost za malomarno zdravstveno oskrbo, ki je vodila v nenadno srčno smrt. Vir je povedal, da bi moral biti nesrečnež sprejet na kardiologijo in opremljen s srčnim spodbujevalnikom, kar bi verjetno preprečilo tragičen konec.

Tri tedne pred smrtjo je Gibson zbolel za želodčno okužbo, od katere si je stežka opomogel. Potem ko ga njegovemu osebnemu zdravniku ni uspelo osebno pregledati, so ga poslali na urgenco. Tam so opravili EKG, ki je pokazal abnormalne rezultate - ugotovil je popoln srčni blok.

Izvid so narobe prebrali

Znan je kot srčni blok tretje, najhujše, stopnje in lahko povzroči nenadno srčno smrt, kar se je zgodilo tudi v tem primeru. Zdravniki na oddelku za nujno pomoč so spregledali nenormalnost na EKG-ju, splošni zdravnik pa ga je odpustil in ga za nadaljnje zdravljenje želodca napotil k osebnemu zdravniku.

Nato je nedolgo zatem negibnega našla noseča partnerka. Za Thomasa je bilo prepozno.

Zdaj, eno leto od tragedije, odpirajo preiskavo na mrliškem sodišču v Stockportu, ki bo potekala od 4. do 5. junija. Nesrečna mlada mamica upa, da bo tako dobila odgovore na vrsto vprašanj, ki se ji porajajo.

Med drugim je nejasno, zakaj je imel Gibson v času sprejema kar dva EKG-ja in zakaj sta bila oba napačno interpretirana. Sprašuje se tudi, ali se preveč zanašajo na avtomatske izvide EKG, ki so bili v tem primeru zmotni.

Rojstni dan bo za vedno obarvan z žalostjo

Družinska odvetnica Charlotte Moore iz CL Medilaw je dejala: »Tomova tragična smrt je posledica napačne interpretacije osnovnega testa srčne funkcije, za katerega smo prejeli popolno priznanje odgovornosti. Če bi EKG pravilno interpretirali in opazili popoln srčni blok, bi Tom prejel srčni spodbujevalnik in ne bi prišlo do prezgodnje smrti.«

»To, da se je to zgodilo na dan, ko se je Harper rodila, še povečuje bolečino in jezo, ki ju Rebecca zdaj prenaša, ker je po nepotrebnem izgubila partnerja. Harperin rojstni dan, ki bi moral biti vesel dogodek, bo za Rebecco in hčer Štiridesetletnik je umrl zaradi nenadnega srčne smrti le nekaj ur pred rojstvom svojega prvega otroka, potem ko so zdravniki na pregledih spregledali abnormalnost. z žalostjo zaradi izgube ljubečega partnerja in očeta.«

Dobrodelna organizacija Cardiac Risk in the Young (CRY) navaja, da vsak teden v Združenem kraljestvu zaradi nediagnosticiranih srčnih bolezni umre 12 na videz zdravih mladih ljudi, starih 35 let, in manj.

Dr Steven Cox, izvršni direktor dobrodelne organizacije, je dejal: »V 80 odstotkih ti primeri ne kažejo nobenih znakov ali simptomov srčne napake, dokler ni prepozno, zato CRY verjame, da so preventivni pregledi tako ključnega pomena - zlasti za tiste, ki se ukvarjajo z redno telesno dejavnostjo.«