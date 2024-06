»Vojna v Ukrajini se bo stopnjevala! Putin bi lahko kmalu napadel to veliko državo«

Hrvaški portal Slobodna Dalmacija piše o pogovoru hrvaške javne televizije s strokovnjakom za varnostne politike Antejem Letico, ki je spregovoril o vojni v Ukrajini in o tem povedal precej pretresljivih napovedi.

Največja tragedija krvave ukrajinsko-ruske vojne, ki poteka že tretje leto, je, da se svet in Evropa ne zavedata posledic tega vojnega pekla in kako hitro se lahko ta konflikt sprevrže v vsesplošni konflikt, je prepričan omenjeni, ki pravi, da se bo ta vojna stopnjevala. Za to obstaja več razlogov, eden izmed njih he, ker ima Ukrajina pravico, da se brani in ponovno pridobi svoja ozemlja. Ima tako vojaško kot mednarodnopravno pravico prenesti vojno na ozemlje agresorja, predvsem na tiste cilje, ki se uporabljajo in se lahko uporabijo za agresijo na Ukrajino. »Vojaška pristanišča, železnice, skladišča streliva, rakete, popravila, skladišča goriva, proizvodnja goriva itd. Vse, kar se lahko uporabi za agresijo na Ukrajino, je legitimen cilj ukrajinskih oboroženih sil na ozemlju Rusije. To smo predvidevali in žal je tako, zdaj pa je to dodatna eskalacija, glede na to, da je Ukrajina doslej streljala s svojim orožjem, zdaj pa lahko strelja tudi z orožjem Amerike in zahodnih zaveznikov,« pravi Letica.

Povedal je tudi, kaj si misli o dovoljenju Ukrajine za uporabo raketnih sistemov in raket iz ZDA, ki lahko ciljajo globoko v rusko ozemlje: »Prej niso streljali s tako uničujočimi raketami in tako natančnimi raketami in to niso bile ameriške ali zahodne rakete, to so bile rakete, ki jih je imela Ukrajina ali jih je na nek način predelala. Še eno dejstvo, ki ga Rusi upoštevajo in ga je treba poudariti - vprašanje je, kdo odloča o ciljih v Rusiji. Ali to orožje upravljajo zahodni vojaki, torej vojaki zveze Nato, ali so to izurjeni Ukrajinci, glede na to, da uporabljajo tudi obveščevalne podatke, ki jih Ukrajinci prejemajo.«

Bi Putin lahko prižgal zeleno luč za napade na Francijo in Veliko Britanijo?

Letica pravi, da je Zelenski je pred dnevi za Guardian povedal, da smo glede na ruske ambicije že v tretji svetovni vojni. Meni, da je situacija zelo kompleksna, da smo zelo blizu stopnjevanju globalnega konflikta, vendar upa, da ne bodo uporabili jedrskega orožja. Misli, da bi morda lahko bile tarče kakšne manjše države, ki niso pod okriljem Nata, kot je Britanija, Francija pa ima sama jedrsko orožje.

Komentiral je tudi potezo Poljske, ki je skupaj z baltskimi državami na svoje meje začela postavljati protiletalsko zaveso oziroma protiletalski zid. Letica meni, da so zaradi kalinjgrajske regije najbolj ogrožene Poljska in baltske države. Januarja letos so baltske države že podpisale sporazum o izgradnji obrambne, utrjene črte proti Rusiji in skupaj s Poljsko. Pripravljajo se na najslabši možni scenarij. Putin je na nek način tudi opozoril, da so te manjše države možne tarče in naj bodo previdne, ker so gosto poseljene. »Upam, da do tega scenarija ne bo prišlo, saj Putin ni neumen. Je zloben in nevaren in to je problem. Upam, da se ne bo spustil v takšno avanturo, ki žal vodi v splošno vojno,« je sklenil Letica.