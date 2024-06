Ljubezenska pravljica Slovenke in Indijca: leto in pol sta čakala, da si skočita v objem (VIDEO)

Ljubezenska pravljica Slovenke Nine in Indijca Harshdeepa se je začela pred sedmimi leti. Spoznala sta se na glasbenem festivalu v Zagrebu in ostala v stikih. Med njima je bila velika razdalja, a kljub temu sta našla način, da sta razvijala in negovala ljubezen, ki je med njima rastla iz dneva v dan.

Na vprašanje, ali je takoj vedela, da se želi poročiti z njim, Nina odgovori: »Ne, kje pa! Ni se zgodilo kar čez noč. Po festivalu sva ostala v stiku, se obiskovala v svojih državah in sčasoma spoznala, da si ne predstavljava življenja en brez drugega. Ideja o skupnem življenju se je 'kuhala' kar nekaj časa, nato pa je nastopila pandemija in z njo nezmožnost potovanja.«

FOTO: Osebni arhiv

Z zaprtjem mej sta obtičala vsak na svoji celini in tako leto in pol čakala, da se razmere umirijo in da lahko zaživita skupaj.

»To obdobje je bila prav posebna preizkušnja za naju oba. Dobesedno vsak dan sva spremljala, katera evropska država bo prva začela z izdajanjem vizumov, da bi se le lahko (vsaj) srečala. Ko je Hrvaška kot ena izmed prvih začela izdajati turistične vize, sva takoj vedela, kaj morava storiti. Poročila sva se na Hrvaškem. Ta poroka je bila majhna in skromna, udeležila se je le moja ožja družina in najbližji prijatelji, Harsheva družina pa je obred spremljala po videoklicu. To je bila najina ’prva izmed treh porok’, kot se rada pošaliva. Po njej sva uredila vse potrebno, da sva lahko končno skupaj zaživela v Sloveniji. V Indiji sva se nato še enkrat civilno poročila, tretja, februarska poroka v Goi pa je bila tista ’prava’ poroka, kjer sva svojo ljubezen končno proslavila tudi z vsemi, ki nama veliko pomenijo.«

Oglejte si videoposnetek:

Nina nam pove, da sta Indija in Slovenija kot noč in dan. Medtem, ko je Nino ob prvem obisku Indije, me je najbolj očarala toplina in odprtost ljudi, je bil Harshdeep najbolj očaran nad slovensko naravo, saj je sam odraščal v indijski prestolnici New Delhi.

Nina še pove, da ti v Indiji vsi ti želijo priskočiti na pomoč in ne pričakujejo nič v zameno. »Družine so precej bolj povezane in sprejemajoče. Sprva so se mi indijska mesta zdela zelo kaotična, ampak ko spoznaš tamkajšnje ljudi, vidiš, da znajo kljub vsemu vrvežu živeti zelo umirjeno in sproščeno.«

Njenega moža je tudi zelo presenetila povezanost ljudi z naravo ter to, da tudi če ljudje živijo v mestu, ima skoraj vsak vrt ali na neki način skrbi, da vzgoji svojo zelenjavo. »Zelo ga je fasciniralo tudi to, kako aktivni smo Slovenci - praktično vsak se na neki način ukvarja s športom.«

Usoda ju je združila. FOTO: Osebni arhiv

Prvič v živo na poroki

S Harshdeepom sta se tako prvič poročila na Hrvaškem, takoj ko so se odprle meje. Od poroke jim bodo v spominu zagotovo najbolj ostali skupni trenutki z družinama, saj so se številni družinski člani prvič srečali prav na poroki.

»Na indijskih porokah družini in prijatelji običajno sodelujejo tudi v posebnih plesnih nastopih - ogromno nama je pomenilo, da sva lahko skupaj zaplesala tudi s svojima družinama in prijatelji, ki so se z navdušenjem učili indijskih plesnih korakov. Veseli naju tudi, da so vsi slovenski gostje domov prinesli čudovite spomine iz Indije in jim je bila Indija tako všeč, da se želijo vrniti nazaj.«

Nina nam je še zaupala, da glede na to, da prihajata iz dveh različnih kultur, je bila tudi poroka malce ’prilagojena’.

Nina in Harshdeep FOTO: Nina E. Z. Singh

»V Indiji obstaja običaj, v katerem nevestine sestre med poročnim obredom ’ukradejo’ ženinove čevlje pred templjem, te pa mora ženin kasneje odplačati, da dobi nevesto. Harsh si jih je moral nazaj prislužiti z nekaj slovenskimi nalogami, kot so bile lupljenje krompirja in vriskanje.«

Glede na to, da sta se zaljubljenca ustalila v Sloveniji, nas je še zanimalo, kako so potekale priprave in organizacija poroke. Nina je povedala, da jima je zelo pomagala Harsheva družina, preko videoklicev pa sta bila v stiku tudi z lokacijo in ponudniki. V Indijo sta prispela tudi nekaj mesecev prej in začela s plesnimi vajami, iskanjem poročnih oblek ... V Indiji je namreč navada, da se na vsakem izmed obredov nosi druga obleka.