50 let Saše Lendero: Spet žari od zaljubljenosti (Suzy)

Nikoli ni prepozno za ljubezen. S to trditvijo se pevka sicer več mesecev po ločitvi ni mogla strinjati, saj so bile srčne rane še preveč sveže. A ji je kmalu za tem v prsih spet začelo razbijati v ritmu iskrenih čustev, metuljčki pa so razprli krila v trebuščku. Pred vstopom v petdeseta je dala priložnost novemu partnerju, ki ga javnosti še ni predstavila. Spet je začela verjeti v moč dveh sorodnih duš in da se največje spremembe zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ.