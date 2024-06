Škandalozno življenje sester Olsen: slava jima ni prinesla sreče

Veliko priljubljenost sta dosegli z vlogo v seriji Polna hiša, nekaj let kasneje sta postali najmlajši producentki v zgodovini Hollywooda.

V zelo kratkem času sta, še preden sta dosegli polnoletnost, postali milijonarki. Tega meseca bosta praznovali 38. rojstni dan in se le redko pojavljata v javnosti.

Zadnja leta namreč umaknjeni od žarometov vodita svojo modno hišo. Desetletja sta polnili časopise, tega imata dovolj njuno zgodbo pa takole povzema StilKurir.rs.

Ni srečna zgodba

Slava dvojčic je bila svojevrstna nesreča. Vse se je začelo, ko je njuna mama poslala njuno fotografijo agenciji za kastinge.

Ker lahko otroci legalno delajo samo 20 minut, sta dobili pogodbo za 40- minutno snemanje dnevno. Dobili sta delo, ki jima ni bilo všeč.

Ne tedaj ne kasneje nobena od sester Olsen ni uživala v igralski karieri. Mary-Kate je leta 2010 priznala: »Nikomur ne privoščim otroštva, kakršnega sem imela jaz.«

Ne samo, da sta sestri vedno delali, z njima so bili paparaci dobesedno obsedeni in so ju spremljali povsod, kjer sta se pojavili.

Novinarji so šli še celo tako daleč, da so ju pred polnoletnostjo spraševali, kjer in kako sta izgubili nedolžnost.

»To je tako osebno in ni primerno, da takšno vprašanje zastaviš 16-letnici,« je kasneje pripovedovala Ashley, ki je histerično jokala, ko se je v vseh časopisih pojavila fotografija nje in sestre v bikiniju med počitnicami na Havajih:

»To je bila najhujša nočna mora.«

Leta so krožile zgodbe, da sta bili zasvojeni s kokainom. Razlogi za takšne špekulacije so bili ekstremna vitkost in številne zabave, kjer sta se pojavljali.

V resnici je Mary-Kate trpela za težko obliko anoreksije in se z njo ni soočala tako, kot bi bilo primerno.

Oče jo je po zaključku srednje šole namestil v ustanovo za zdravljenje. To je bil skrajni ukrep, ko je družina opazila, da ne je ničesar.

Pred tem so celo najeli osebo, ki je nadzorovala njeno hranjenje. Ko je bila sprejeta na zdravljenje, je bila stara 17 let.

»Vse težave so del odraščanja. Vsi gredo skozi težke čase. To je del življenja,« je Mary-Kate dejala leta 2008, ko je priznala, da ima težavo.

»Najtežje je biti iskren do sebe in poiskati pomoč,« je še povedala. Ne želim skozi življenje z zaprtimi očmi, ne želim vse doživeti zaprtih misli. Želim se zavedati stvari okoli sebe.«

Na fakulteti se nista počutili varno

Sestri sta leta 2004 končali srednjo šolo in se vpisali na fakulteto v New Yorku, kupili 7,3 milijona dolarjev vredno stanovanje in tam bivali za časa študija.

A vsem je bilo jasno, da jima v šoli ne gre najbolje. Mary-Kate ni hodila na predavanja in je skušala uravnovešati življenje med Los Angelesom in New Yorkom.

Kmalu je pustila fakulteto z izgovorom, da mora biti pozorna na svoje zdravje, čeprav sta zanjo skrbeli dve ekipi terapevtov in strokovnjak za prehrano.

Študij je opustila še druga sestra, saj se na fakulteti nista počutili varni. Domnevno so njuni sošolci zgodbe o njiju prodajali tabloidom.

Poleg tega sta sestri imeli posel, ki jima je prinašal veliko denarja in za katerega sta lahko skrbeli le sami.

Zdrsi sester Olsen

Sta strastni kadilki. Čeprav sta za revijo Roling Stone trdili, da ne kadita, se v časopisih pogosto pojavljajo fotografije, na katerih sta s cigareto v rokah.

Tudi njun utrujen videz pogosto pripisujejo kajenju. Na tednu mode v New Yorku leta 2010 je bila Mary-Kate kaznovana zaradi kajenja v zaprtem prostoru.

Tragična smrt Heatha Ledgerja

Mary-Kate Olsen naj bi bila noro zaljubljena v igralca Heatha Ledgerja, s katerim se je zabavala tri mesece, a nikoli nista javno potrdila zveze.

Prav ona naj bi bila med prvimi, ki jih je igralec klical, kadar je bil v krizi in je bila med prvimi, ki so izvedeli, da je preminul.

Njegova smrt je bila označena za predoziranje z zdravili na recept. Pri preiskavi je Mary sodelovala s preiskovalci v zameno za imuniteto in zaščito pred mediji.

Umik iz javnosti

Poslovni uspeh sester Olsen je zagotovo tudi posledica njune slave, a sta se leta 2011 umaknili v zasebnost.

Danes sta za mnoge uganka, ukvarjata se z modo, v javnosti se pojavljata le ob posebnih dogodkih, kot so Met Gala in tedni mode, kjer promovirata svojo kolekcijo.

»Navadili sva se biti na drugi strani kamere in le težko snemava nove projekte,« je Mary-Kate povedala marca 2017.

Imata milijone, vzdržujeta bogastvo in nimata potrebe o življenju govoriti v javnosti, družabnih omrežij skoraj ne uporabljata.

Njuna luksuzna oblačila so cenjena v svetu mode, sploh med tistimi, ki za njune kreacije lahko odštejejo več kot 6000 evrov. Vse, kar pošljeta na trg, se v hipu proda ne glede na ceno.

Na drugi strani so tisti, ki zanju delajo in trdijo, da sta sestri Olsen delodajalki iz pekla.

Zakoni in zveze slavnih sester

Vsi so bili šokirani, ko se je Mary-Kate leta 2015 poročila s francoskim bankirjem Olivierom Sarkozyjem, ki je bolj deloval kot njen ded in ne mož.

Zgodba je dobila še več pozornosti, ko se je par ločil in je Olivier med pandemijo kovida ženo vrgel iz stanovanja v New Yorku.

Bolezen Ashley Olsen

Leta je imela težave z zdravjem, leta 2015 je zaradi limske borelioze končala v bolnišnici.

»Pogosto je bila obnemogla, izčrpana in ni imela moči za delo,« je povedal eden od zaposlenih.

Leta 2016 sta se sestri odločili za estetski poseg na obrazu. Brisanje gub se je končalo z nekrozo oziroma propadanjem tkiv pri Ashley, zato je bila mesece v bolnišnici, dolgo na kisiku.

Ljubezenski trikotnik ene od sester

Leta 2004 je bila Mary-Kate vpeta v ljubezenski trikotnik, zaradi katerega je, kot so navajali mediji, v resnici morala zapustiti fakulteto.

Tedaj se je sestajala s Stavrosom Niarchosom III., grškim dedičem ladjarske družbe in zabavljačem. Časopis V Magazine je pisal, da se je njen fant sestajal tudi s Paris Hilton.

Mary-Kate in Paris Hilton sta nekoč bili dobri prijateljici: »Vedno sva imeli druga od drugi za povedati le lepe stvari,« je Olsnova dejala v enem od intervjujev in dodala: »Sedaj lahko predpostavljate, da ne govoriva več.«