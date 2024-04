Saša Lendero skupaj z bivšim Mihom (VIDEO)

Da glasba združuje prijatelje, sovražnike, pa tudi nekdanje zakonce potrjujeta Saša Lendero in Miha Hercog. Čeprav že nekaj časa živita vsak na svojem, ju poleg ljubezni do hčerke združuje tudi ljubezen do muziciranja. Njuna edinka Aria, kot pravita sama, kar prehitro odrašča, tako pa imata bivša zakonca več časa za umetniško ustvarjanje.

Kot smo že poročali v naši reviji Suzy, Miha Hercog sicer po novem snema v najemniškem stanovanju, kamor se je preselil lani, vendar se za večje projekte vrne v hišo, kjer živi njegova bivša žena Saša.

Na družbenem omrežju Instagram sta bivša zakonca delila s sledilci simpatični posnetek delovne akcije, kot sta jo poimenovala sama. Ob videu pa zapisala: »Sva končno prijela bika za roge.«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Toooooooooo in to celo pred božičnimi prazniki, pa to ne morem verjeti.«, »Lepa bo … Še lepše pa je videti, da sta skupaj in da sta ostala v lepih odnosih.«, »Pa zakaj nista še vedno skupaj ... Ker vidva sta enostavno ustvarjena za eno ... Pika amen.«, »Ko enkrat greš narazen to več ni to ... Slej ko prej se začnejo isti problemi.«

