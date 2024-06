Ejub Puškar, 68-letni paraplegik, je z razmerami v slovenskih zaporih še kako dobro seznanjen, saj je tam v zadnjih dvajsetih letih prebil kar nekaj let. A ne v enem kosu, temveč v več različnih časovnih intervalih. Obsodilne sodbe so se tako ali drugače vrtele okoli prostitucije oziroma siljenja žensk v to najstarejšo obrt na svetu. Novembra 2021 pa ga je doletela še pogojna zaporna kazen 16 mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo ter 800 evrov stranske denarne kazni, ker je 8. septembra 2019 na avtocesti pri Čatežu ob Savi v audiju allroad A6 peljal štiri ilegalce. »Ilegalcev nisem peljal...