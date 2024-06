Ste slišali, kaj se je zgodilo z otrokom na Šmarni gori? Posredoval je policijski helikopter

Policijski helikopter je z gorskimi reševalci včeraj trikrat poletel v pomoč v gorah.

Najprej na Šmarno goro, kjer se je med igro na igralih poškodoval otrok, potem pa še dvakrat v visokogorje. Na Prisojniku so s kranjskogorskimi gorskimi reševalci pomagali neustrezno opremljeni pohodnici, ki je zaradi zdrsa na snežišču padla v zev (skalno odprtino) in se telesno poškodovala. Klasični del reševanja so opravili gorski reševalci na tleh, helikopterskega ekipa pa v zraku. Gre za isto območje, kjer je reševanje neustrezno opremljenih pohodnikov potekalo že pred nekaj dnevi (pod »oknom«). V reševanju je s prevozom gorskih reševalcev na kraju pomagal tudi vojaški helikopter.

FOTO: PU Kranj

Zvečer pa je dežurna ekipa s policijskim helikopterjem posredovala še pri Koči na Doliču, kjer so neustrezno opremljeni štirje tujci, v gorah onemogli po nevihti. Planinska koča je bila še zaprta.

Policija opozarja: V visokogorju je še sneg

»Opozarjamo na previdnost v gorah in večjo odgovornost, predvsem pa na pripravo na turo, ki naj poleg informiranosti o turi, obvezno vključuje tudi upoštevanje vremenske napovedi in ustrezno opremo. V visokogorju je namreč še sneg. Že kar nekaj časa pa v gorah prihaja tudi do vremenskih preobratov, ki so napovedani že vnaprej,« so sporočili s PU Kranj.