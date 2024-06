Gozdarji pred velikimi izzivi

Letošnji osrednji dogodek v tednu gozdov 2024, ki je potekal od ponedeljka, 27. maja, do nedelje, 2. junija, je Zavod za gozdove Slovenije skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziral v Kočevju na Risovi učni poti, na najboljši tematski poti leta 2023. Poudarili so pomen izobraževanja javnosti o gozdovih, trajnostnem, sonaravnem in mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi kot največjim slovenskim naravnim bogastvom, ki je rezultat načrtnega in skrbnega dela več generacij.

50 DOGODKOV je bilo po Sloveniji.

Tema letošnjega tedna gozdov je bila sonaravno upravljanje gozdov in z inovacijami podprto prilagajanje podnebnim spremembam, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije: »Upravljanje gozdov gozdarska stroka gradi na načelih trajnosti, mnogonamenskosti in sonaravnosti. Obsega znanja in veščine o rastiščih, izbiri drevesnih vrst, sestojnih zgradb, negi in obnovi gozdov ter posnema zgradbo in razvoj naravnih gozdov. Prav zavzeto, načrtno in strokovno delo javne gozdarske službe, ki usmerja delo lastnikov gozdov, pa je bistveno, da so slovenski gozdovi tako dobro ohranjeni. A podnebne spremembe postavljajo stroko pred pomembne izzive. V zadnjem desetletju so slovenske gozdove prizadele številne ujme, ki jih je treba reševati s hitrim ukrepanjem, uporabo novih tehnologij in inovacij.«

Risova pot

Gozdne učne poti predstavljajo tudi neprecenljiv element za izobraževanje javnosti o stanju gozdov, ohranjanju narave in trajnostnem razvoju. Kar je izpostavil tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev: »Gozdne učne poti so odličen poligon za predstavitev dela gozdarjev in sonaravnega upravljanja gozdov. Tako lahko predstavljamo izzive, s katerimi se zaradi podnebnih sprememb soočajo gozdovi. Poleg tega so tudi odlična priložnost, da mlade odpeljemo v naravo, stran od različnih ekranov.«

Risova učna pot je nastala v okviru projekta LIFE Lynx v sodelovanju z biotehniško fakulteto, Zavodom za gozdove Slovenije ter Zavodom Kočevsko. Pot je namenjena vsem, ki jih zanima življenje največje evropske mačke – evrazijskega risa, saj je opremljena z informacijskimi tablami, na katerih so predstavljene zanimivosti iz risjega sveta.

Udeleženci pohoda po Risovi učni poti FOTO: ZGS

Nastopili sta tudi gozdni vili. FOTO: ZGS

Na voljo sta krajša in daljša risova pot. Krajša pot v dolžino meri 700 metrov in ima osem tematskih postaj s številnimi zanimivostmi. Lahka je in primerna za družine in otroke, za obisk pa priporočajo športno obutev in udobna oblačila. Daljša risova pot v dolžino meri 2,7 kilometra in jo prav tako spremlja osem tematskih postaj. To je lažja planinska pot s krajšimi vzponi, za obisk pa priporočajo planinske čevlje in pohodniške palice. Daljša pot vas bo popeljala skozi risov življenjski prostor in sprehod na Mestni vrh do zaključka ob Koči pri Jelenovem studencu.

Oznake na Risovi učni poti FOTO: ZGS

Tudi žaga lahko zapoje. FOTO: ZGS

Vse o risu

Pot izobražuje o pomenu in vlogi risa v ekosistemu ter o priložnostih, ki jih prisotnost risa predstavlja za lokalno skupnost, gre tudi za zagotovitev javne podpore pri varovanju in ohranitvi risa. Označujejo jo markacije risa, pripravljena pa so različna gradiva, e-lekcije in didaktična priporočila za učitelje.

Ljubiteljski in poklicni fotografi imajo do 30. junija čas, da pošljejo svoje fotografije, posnete na ali ob katerikoli gozdni učni ali tematski poti.

Na dogodku so vse pozvali k sodelovanju na mednarodnem fotografskem natečaju – 50 let gozdnih učnih in tematskih poti v Sloveniji. Ljubiteljski in poklicni fotografi imajo do 30. junija čas, da pošljejo svoje fotografije, posnete na ali ob katerikoli gozdni učni ali tematski poti. Izbrane fotografije bodo nagrajene in objavljene na razstavi v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli med novembrom in januarjem.

V sklopu tedna gozdov je zavod za gozdove organiziral 50 dogodkov po vsej Sloveniji – od različnih razstav, izobraževanj, srečanj in predstavitev. Bili so namenjeni vsem generacijam, skupna pa jim je bila tudi promocija gozdov, gozdarstva ter pravilnega obnašanja v gozdovih.