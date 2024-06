Dolgoročna vremenska napoved za junij: kaj nas čaka? (FOTO)

Danes bo sprva precej jasno, nato bo začela nastajati kopasta oblačnost. Popoldne bo nekaj ploh in neviht, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Pozno popoldne se bo od juga začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bodo od juga začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo ponoči prehodno razširile nad večji del države ter do jutra večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno. Ponovno bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

V sredo kaže na sončno vreme s kakšno popoldansko ploho ali nevihto. Topleje bo.

FOTO: Zaslonski posnetek

Kaj nas čaka v prvi in drugi polovici junija?

Severe weather je objavil dolgoročno napoved za junij, ki kaže, da bodo temperature višje od povprečja večji del meseca nad jugom vzhodne, srednje in severne Evrope, bolj nestanovitno pa je pričakovati na severozahodu.

FOTO: Zaslonski posnetek

Napoved za drugi teden junija

Drugi teden bo po napovedih podoben vremenu, ki ga bomo imeli v začetku meseca, z višjim zračnim tlakom nad srednjo in vzhodno Evropo. Nad severozahodno Evropo ostaja območje nizkega zračnega tlaka, zato naj bi se nad severozahodom obdržale nižje temperature, nad osrednjimi kraji in jugovzhodom Evrope pa bo topleje.

Bolj blaga atlantska zračna masa ohranja stabilne temperature nad Islandijo, Veliko Britanijo, Irsko ter deli Skandinavije in zahodne Evrope. Proti srednji, južni in vzhodni Evropi se bo širila toplejša zračna masa.

FOTO: Zaslonski posnetek

V začetku drugega tedna junija bodo v vzhodni in srednji Evropi ter jugovzhodu temperature dosegle 30 stopinj. V Veliki Britaniji in na Irskem bodo temperature med 12 in 16 °C, v severni Franciji in Nemčiji pa le malo nad 20 °C. V Sloveniji naj bi bilo 21°C.

Napoved kaže več padavin v regijah z nižjimi temperaturnimi anomalijami, vključno z Veliko Britanijo, Irsko in deli Skandinavije, zahodne in srednje Evrope. Povečane količine padavin v regijah z nadnormalnimi temperaturami, kot je na primer Poljska, lahko kažejo na povečano število neviht.

Za južno polovico Evrope je pod vplivom visokotlačne anomalije napovedano manj padavin in sušnejše razmere.

Napoved za drugo polovico junija

Najnovejša razširjena vremenska napoved, ki ne napoveduje 100 odstotno zanesljivo, za tretji teden junija kaže, da se anomalija nizkega tlaka premika proti jugu, neposredno nad Veliko Britanijo in Irsko, medtem ko se greben visokega tlaka dviga severneje in z drugim območjem visokega tlaka nad južno Evropo.

V temperaturni napovedi anomalija hladnega zraka skoraj ni več vidna in naj bi se pod vplivom območja nizkega zračnega tlaka nahajala nad Francijo in severno Španijo. Za preostali del Evrope se predvideva, da bodo zaradi širjenja visokotlačne anomalije in toplejšega južnega toka temperature višje od običajnih.

FOTO: Zaslonski posnetek

Napoved padavin kaže premik v območju nizkega zračnega tlaka in kaže na več padavin v toplejšem vzhodnem delu pasu nizkega zračnega tlaka nad severozahodno Evropo in osrednjimi deli severno od Alp. Temperature v Sloveniji naj bi bile okrog 30°C.

Za južno, vzhodno in severno Evropo je pod visokotlačno anomalijo napovedano manj padavin.

Padavine so odvisne tudi od vlage in oblačnosti, ki jih je veliko težje napovedati kot temperaturne vzorce. Zato je napoved padavin zaradi tega manj zanesljiva za daljša obdobja.

FOTO: Zaslonski posnetek

Zadnji teden junija

Vremenska napoved kaže nižje temperature nad severozahodno in severno Evropo okoli območja nizkega zračnega tlaka in pod zahodnim tokom. Toda v večini južne, vzhodne in delih srednje Evrope bi bile lahko temperature višje od običajnih.

Izjemi sta zahodna in srednja Evropa, kjer je možnost neviht večja. Nad severno Evropo pričakujemo več padavin, nad južnimi in vzhodnimi deli celine pa bolj suho.