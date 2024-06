Poistovetite se z drugimi in ne obtožujte jih

»Če se s kom ne strinjate, mu poskusite prisluhniti, a s srcem. Zaznajte, kaj vam želi povedati njegova duša,« pravi James Redfield, avtor svetovno uspešne knjižne serije Celestinska prerokba.

»Iščite pot, ki vas bo popeljala na njegovo stran. Ni se vam treba strinjati s stvarmi, s katerimi se sicer ne strinjate. Poiščite kaj takega, s čimer se. Ko vam človek pripoveduje nekaj, kar nasprotuje vašemu mnenju, si zamislite, kako je živeti v njegovem telesu, z njegovimi strahovi, upi in sanjami. Ko poskuša izpodbiti kako vašo trditev, opazujte svoje telesne občutke. Bodite pripravljeni izraziti, da so vas njegove zamisli užalostile, razjezile, osupnile ali prestrašile. Ne obtožujte ga, samo povejte, kako se počutite. Odkritost ne pomeni, da vas lahko povozi. Naj ve, da ga poslušate, iščite podobnosti in zanemarite različnosti. Zavedajte se, da si oba želita ljubezni in sprejetosti.«