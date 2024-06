Primoža Rogliča že srbijo pete: danes pred njim zanimiv zaključek etape

»Še naprej se bom držal cestnega kolesarstva,« se je Matej Mohorič z nasmeškom na obrazu poslovil od dirke Unbound 200 na makadamu, na katerem se je lani v Benečiji okronal z naslovom svetovnega prvaka. V soboto pa je dirko v Kansasu končal predčasno po dveh predrtih pnevmatikah in počenem obročniku. Na asfaltu bo nadaljeval priprave za Tour. Zanj bo generalka dirka po Sloveniji, za Primoža Rogliča pa je to kriterij Dauphine, na katerem bo danes morda že preizkusil noge velikega tekmeca Remca Evenepoela. Slovenski in belgijski zvezdnik sta se včeraj v uvodni etapi, ki jo je dobil danski šprinter Mads Pedersen, na dirke vrnila po 59-dnevnem postu. Oba sta ga začela prisilno, s padcem v 4. etapi dirke po Baskiji, v katerega je bil vpleten tudi Jonas Vingegaard.

Zmagovalec zadnjih dveh Tourov je edini iz velike četverice, v katero sodi še Tadej Pogačar, za katerega še ni jasno, ali bo 29. junija na prvem italijanskem štartu dirke po Franciji v Firencah. Pogačar bo nanj prišel kot prepričljivi zmagovalec letošnjega Gira, kakšno bo Rogličevo in Evenepoelovo izhodišče, pa naj bi videli ta teden.

Zasavec, ki jo je aprila odnesel brez zlomljenih kosti, ni izgubil veliko pri telesni pripravi in trenažnem procesu. Je pa izpustil nekaj dragocenih dni dirkanja s svojo novo ekipo Bora Hansgrohe. »Lep čas že nisem dirkal, lepo je biti spet na štartu. Zame je najbolj pomembno, da sem spet s fanti v dirkaških situacijah. Z njimi sem opravil le nekaj tekmovalnih dni, zato bo uigravanje za nas v središču pozornosti,« je povedal Roglič, ki je običajno skop z besedami. Raje vidi, da na cesti spregovorijo njegove noge. V njegovem taboru so prepričani, da bodo zgovorne že ta teden. »Prišli smo po zmago,« je vmesni cilj pred Tourom razkril Rogličev avstralski moštveni kolega Jai Hindley.

Že danes bo jasno, kako močno Roglič pogreša pravo dirkanje. Zaključek 2. etape gre zadnjih 23 km skoraj vseskozi navkreber, a pot na Col de la Loge ni tako strma, da bi omogočala velik gorski dvoboj. Kljub temu bi lahko koga zasrbele pete.