Poglejte, kako se je legendarni Babačić vrnil na igrišče (FOTO)

Pesnik, pisatelj in punk rocker Esad Babačić se je vrnil na košarkarsko igrišče v ljubljanski četrti Vodmat, kjer je preživel večji del mladosti. Dogodek je imenoval Dan radosti, saj ga je organiziral na dan priljubljenega praznika iz nekdanje domovine dan mladosti. Ob privržencih košarke so bile tokrat na igrišču tudi knjige.

Babačić, avtor številnih odmevnih pesniških zbirk, esejist, prevajalec in kolumnist, je letos napisal svoj prvi roman, ki ga je poimenoval Balkonci.

»Knjige pod koši je akcija, s katero želimo povezati kulturo branja s kulturo metanja na koš,« sporoča Babačić, ambasador in vodja akcije. Udeleženci športno-kulturnega dogodka so lahko med čakanjem na igro pod košem napisali tudi svojo pesem. Potem so metali tako imenovane parkete, kar pomeni dvoboj v metanju na koš med dvema igralcema po posebnih pravilih. Z dogodkom, ki ga podpira zavarovalnica Triglav, želijo krepiti duh druženja na zunanjih igralnih površinah v mestnih središčih.